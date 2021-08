Meldefrist für den Great Barrier Run endet demnächst

Göttingen. Bis zum 29. August kann man sich noch für den Hindernislauf in Göttingen am 18. September anmelden. Ein paar wenige Plätze stehen noch zur Verfügung.

Am Samstag, 18. September, findet in Göttingen der „Great Barrier Run powered by Cube Store“ statt. Die Vorbereitungen für den beliebten Hindernislauf sind auf der Zielgerade, das Hygienekonzept wurde von den Behörden abgenickt.

Bis zu 2.500 Sportler können somit an den Start gehen und sich auf dem rund sechs Kilometer langen Parcours austoben – wer möchte, sogar auf zwei Runden. Die Nachfrage ist groß, nur noch rund 300 Startplätze sind verfügbar. Diese verteilen sich auf rund 100 Plätze im Nachwuchsbereich für die kurze 2,5 km-Kinder-Strecke sowie rund 200 Plätze für die beiden Erwachsenenstrecken. Gestartet wird über den Tag verteilt jeweils in 50er-Blöcken, so dass es weder beim Einstieg noch auf der Strecke rund um das Unisportgelände am Sprangerweg zu einem Stau kommen sollte.

Die Anmeldefrist endet am Sonntag, 29. August, um 23.59 Uhr. Anmeldungen sind online www.great-barrier-run.de möglich.