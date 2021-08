Golferinnen weisen beim Damentag auf Brustkrebs hin

Die Damen des Golfclub Rittergut Rothenberger Haus treten am Dienstag bei ihrem Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. Selbstverständlich unter Einhaltung der coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen und mit gebotenem Abstand schließen sie sich der Pink Ribbon Damentag-Serie an, welche 2021 mit ca. 100 Golfclubs und deutschlandweit an die 3.000 Spielerinnen bereits das achte Jahr in Folge an den Start geht.

Durch die Pandemie sind die Planung, Organisation und Umsetzung der Damentag-Turniere nicht ganz einfach. Das jährliche Projekt ist eine Zusammenarbeit der Golfclubs mit der gemeinnützigen Kampagne Pink Ribbon Deutschland und soll insbesondere auf die Chancen der frühen Erkennung der Krankheit Brustkrebs aufmerksam machen. Denn was viele Menschen nach wie vor nicht wissen: Die Brustkrebs-Früherkennung ist im Falle der Erkrankung für einen möglichst schonenden Behandlungsverlauf und für die Heilungschancen in den meisten Fällen von entscheidender Bedeutung.

Der Spielbeginn bei dem ganz besonderen Damentag ist am Dienstag um 13 Uhr, Gäste sind bei diesem Turnier selbstverständlich willkommen. Wie in jedem Jahr kommen die Spenden der Pink Ribbon Deutschland Damentag-Serie dem langfristigen Projekt PINK KIDS zugute, bei dem jugendliche Kinder an Brustkrebs erkrankter oder verstorbener Mütter anderen Jugendlichen in ähnlicher Situation helfen.

Weitere Information gibt es unter www.pinkribbon-deutschland.de.