Der Kerlgesund-Tag findet diesmal in Schoningen statt

Am 11. September findet in Schoningen der Kerlgesund-Tag 2021 statt.

Auch in diesem Jahr wird der beliebte Kerlgesund-Tag für Männer in Kooperation mit dem LSB Niedersachsen und der BKK 24 in der Sportregion Südniedersachsen stattfinden. Gastgeber ist diesmal der SC Schoningen 04, auf dessen Sportanlagen am Südrand des Solling sich die teilnehmenden Männer am Samstag, 11. September, so richtig austoben dürfen.

In der Zeit von 13.30 bis 18.15 Uhr sind alle Männer willkommen, die wieder Lust haben, sich zu bewegen und etwas Gutes für Ihren Körper zu tun. Eingeleitet wird der Kerlgesund-Tag mit einem Vortrag von Dr. Arne Göring (Leiter des Hochschulsports der Universität Göttingen) zum Thema „Der Schweinehund und du. Anregungen für einen bewegten Lebensstil“.

Im Anschluss folgen insgesamt acht Workshops, von denen sich der Teilnehmer insgesamt vier aussuchen können. In den jeweils 30-minütigen Workshops stehen verschiedene Sportarten zur Auswahl, unter anderem können unter Anleitung von fachkundigen Trainern Standhandball, Tennis, Hot Iron, Badminton und mehr ausprobiert werden. Insgesamt ist es ein Mix aus Trendsportarten und Klassikern, verspricht der gastgebende SC Schoningen 04.

Den Abschluss des Sporttags bildet anschließend ein gemütliches Grillen. Auch die Getränkeversorgung kommt dabei nicht zu knapp, die Brauerei Bergbräu aus Uslar stellt jede Menge isotonische Durstlöscher zur Verfügung.

Die Anmeldung kann direkt über die Homepage des SC Schoningen 04 (www.sc-schoningen.de) oder über das Anmeldeformular beim KSB Göttingen-Osterode (www.ksb-goettingen-osterode.de) erfolgen.