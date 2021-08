Göttingen. Nach dem coronabedingten Komplettausfall im vergangenen Jahr hofft man diesmal auf die Austragung in Seulingen und Hörden.

Nachdem „Wandern mit Andern“ im vergangenen Jahr leider ausfallen musste, möchte der KSB Göttingen-Osterode in diesem Jahr zumindest zwei Wanderveranstaltungen anbieten. Ausrichter sind der TSV Seulingen am 5. September und der TV Hörden am 26. September. Die Startzeit ist jeweils zwischen 8 und 10.30 Uhr.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder viele Wanderinnen und Wanderer begrüßen zu dürfen“, so der KSB. Alle Informationen sind auch unter www.ksb-goettingen-osterode.de zu finden.