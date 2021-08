Nick Paurat komplettiert das Goalie-Trio der Harzer Falken

Mit Eigengewächs Nick Paurat können die Harzer Falken den nächsten Spieler aus der vergangenen Saison halten. Der 22-jährige Torhüter verlängert seinen Vertrag beim Eishockey-Regionalligisten aus Braunlage um ein Jahr und komplettiert damit das Trio zwischen den Pfosten.

Paurat, der in der Saison 2018/19 in der Oberliga für die Falken vier Spiele absolvierte, wechselte in der Folgesaison zur zweiten Mannschaft der Saale Bulls Halle aus der Regionalliga Ost. In Halle hatte Paurat auch die Möglichkeit, mit der Oberligamannschaft zu trainieren.

Zur vergangenen Saison war der Linksfänger nach Braunlage zurückgekehrt, jedoch fiel diese aufgrund der Coronapandemie aus. Zur neuen Spielzeit wird der junge Keeper mit der Rückennummer 33 auflaufen.