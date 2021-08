Scharfschützin Kat Tudor ist im Anflug auf die BG 74 Göttingen

Die Veilchen Ladies sind bei der Suche nach einem Shooter fündig geworden. Von der Oregon State University mit einem der renommiertesten Basketball-Programme der US-Colleges kommt Kat Tudor nach Göttingen zur BG 74. Die 23-jährige spielt auf der Position des Shooting Guard.

Bereits in ihrem zweiten Jahr am College startete Tudor in allen 34 Spielen und stand im Schnitt knapp 30 Minuten auf dem Feld. Mit 12 Punkten und 4,5 Rebounds gehörte sie zu den Leistungsträgerinnen. Ihr drittes Jahr war dann allerdings von Verletzungen geprägt. Erst in ihrem Abschlussjahr kam sie zurück und erzielte in der Saison 2019/20 in 21 Spielen durchschnittlich 7,8 Punkte. Dennoch hat sie ihre College-Karriere als drittbeste Drei-Punkt-Werferin aller Zeiten am Oregon State abgeschlossen und zweimal am Sweet 16 teilgenommen, der klassischen Meisterschaftsrunde der College-Mannschaften.

Die 1,83 m große Tudor hat nach ihrem Abschluss im vergangenen Jahr nicht gespielt, sondern nach ihren Verletzungen an ihrer Fitness gearbeitet und fühlt sich nun bereit, um eine neue Herausforderung in Europa anzunehmen. „Wir freuen uns, dass Kat sich entschieden hat, nach Göttingen zu kommen“ erklärt Veilchen Ladies Geschäftsführer Richard Crowder. „Auch wenn der Wurf von Downtown ihre Spezialität ist, hat sie eine gute Athletik und verteidigt auch sehr gut“, ergänzt BG 74-Headcoach Goran Lojo. „Sie wird uns in der Offensive weitere Optionen geben.“ Am Wochenende wird die US-Amerikanerin bereits in Göttingen erwartet – rechtzeitig zum Trainingsauftakt am nächsten Montag.