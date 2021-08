Harz-Leine-Cup fällt coronabedingt auch in diesem Jahr aus

Die Tennisturnier-Serie um den Harz-Leine-Cup gehört mit seinen drei Standorten Osterode, Duderstadt und Göttingen seit Jahren zu den festen Größen beim Tennis. Die 36. Auflage, die eigentlich in diesen Tagen hätte stattfinden sollen, muss allerdings wie schon im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen.

Osterode und Duderstadt hatten ihre Turniere bereits abgesagt, nun hat auch der TSC Göttingen nachgezogen. „Es ist leider nicht möglich, das Turnier unter den zu erwartenden Corona-Bedingungen durchführen zu können. Dies betrifft vor allem die entsprechenden Abstände auf der Anlage, in der Gastronomie und vor allem in den Sanitärräumen beim Umziehen und Duschen“, sind es beim TSC die gleichen Gründe wie an den beiden anderen Standorten. Im kommenden Jahr, so hofft man, soll aber endlich wieder gespielt werden.