Eigengewächs Hendrik Lohde bleibt ein Harzer Falke

Braunlage. Der 18-jährige Stürmer spielt auch in der kommenden Regionalliga-Saison für die Braunlager und will seine Entwicklung weiter vorantreiben.

Beim Eishockey-Regionalligisten EC Harzer Falken schreitet die Kaderplanung weiter voran. Jetzt konnten die Braunlager den Verbleib von Eigengewächs Hendrik Lohde verkünden, der auch in der nächsten Saison für die Falken auf dem Eis stehen wird.

Aus dem eigenen Nachwuchs stammend konnte sich der 18-jährige stets verbessern und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft geworden. Leider wurde seine positive Entwicklung durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene ausgefallene vergangene Saison ein wenig unterbrochen. Umso motivierter ist der Stürmer nun, auf das Eis zurückzukehren, um wieder anzugreifen und sich weiterzuentwickeln.

Trotz seines jungen Alters geht Hendrik in seine bereits dritte Saison bei den Senioren. Auf seinen ersten Treffer im Seniorenbereich wartet der Youngster zwar noch, in seinen bislang 20 Einsätzen für die Falken konnte er aber immerhin schon zwei Vorlagen beisteuern. Auch in der kommenden Spielzeit wird der „echte Braunlager Junge“, der bei den Falken alle Nachwuchsklassen durchlaufen hat, wieder mit seiner gewohnten Rückennummer 20 auflaufen.