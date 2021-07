Trainerausbildung im NFV-Kreis wird endlich abgeschlossen

Die Corona-Pandemie hat auch die Ausbildungen des NFV-Kreis Göttingen-Osterode erheblich durcheinandergewirbelt. Eigentlich sollten die meisten der 18 Teilnehmer am Trainer-C-Lehrgang in Elliehausen schon zum Jahresende 2020 ihre Lizenz in den Händen halten. Mit rund sechsmonatiger Verspätung konnte die Praxis-Prüfung nun endlich auf dem Sportplatz in Elliehausen durchgeführt werden.

Dank dem Organisator vor Ort, Stefan Blum, lief die Prüfung annähernd reibungslos. Der Prüfungsausschuss mit dem Vorsitzenden Marcus Olm (NFV/Hannover), André Pusch (NFV/Göttingen-Osterode), Dennis Runschke (NFV/Northeim-Einbeck) und dem Lehrgangsleiter Thomas Hellmich (NFV/Göttingen-Osterode) konnte, unter den Augen des NFV-Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Dethlefs, fast allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur bestandenen Lizenz gratulieren – 16 von 18 Mal gab es den Daumen nach oben.

Die Prüfung bestanden haben Stefan Bense, Timo Hampe (beide TSV Germania Gladebeck), Rüdiger Fuge (SV Sieboldshausen), Stefan Blum, Oliver Herlitschke, Jens Herwig, Stephan Koschig, Sven Metge (alle JFV West Göttingen), Andreas Kleinsorge (SG Lenglern/Harste), Neele Sievert, Marvin Fries (beide SV GW Esebeck), Katrischa Sydow (Bovender SV), Christian Voges (VfL Eintracht Hannover), Matthias Knitter (1. SC Heiligenstadt), Michael Lorenz (RSV Göttingen 05) und Hergen Müller (SC HarzTor).