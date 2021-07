Dreimal geht es auf Sonnenberg um die Deutsche Meisterschaft

Sonnenberg. Der Harz wird in den kommenden Wochen zum Mekka des Sommerbiathlons – drei nationale Titelkämpfe finden statt. Los geht es an diesem Wochenende.

Der Harz wird in den kommenden Wochen und Monaten zum Mekka des Sommerbiathlons. Gleich dreimal werden in der Richard-Schulze-Arena auf Sonnenberg deutsche Meistertitel vergeben.

Der Auftakt erfolgt am 17./18. Juli, wenn der Deutsche Schützenbund (DSB) und der WSV Clausthal-Zellerfeld die deutschen Meisterschaften mit dem Kleinkaliber-Gewehr ausrichten. Auf dem Programm stehen ein Sprint und die Staffelwettbewerbe. Gleichzeitig werden am Samstag, 17. Juli, die offenen norddeutschen Meisterschaften ausgetragen, neben dem Kleinkaliber auch mit dem Luftgewehr.

Zwei Veranstaltungen im September

Weiter geht die Titeljagd vom 3. bis 5. September. Dann werden die deutschen Meister im Target-Sprint ermittelt. Dabei handelt es sich um eine recht junge Disziplin, in der drei Laufrunden über 400 Meter und zwei Stehendschießen zu absolvieren sind, jeweils als Massenstart in einem maximal zwölfköpfigen Teilnehmerfeld. Die schnellsten Sportler und Teams ziehen nach Qualifikationsläufen in die Finals ein. Ausrichter ist der DSB, der Unterstützung durch den SC Buntenbock bekommt.

Abschluss der Meisterschaftsserie ist vom 17. bis 19. September. DSB und SC Buntenbock organisieren an diesem Wochenende die deutschen Meisterschaften mit dem Luftgewehr. Titelchancen gibt es für die teilnehmenden Sportler im Sprint und im Massenstart.