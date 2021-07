Sportler der LG Osterode räumen bei Bezirksmeisterschaft ab

Mit ausgezeichneten Ergebnissen kehrten fünf Schüler und drei Senioren der LG Osterode von den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften im Blockmehrkampf der Schüler und der parallel durchgeführten Seniorenmeisterschaften aus Edemissen zurück.

Die Schüler der LGO starteten, mit Ausnahme von Felix Leonhardt, im Wettbewerb Sprint/Sprung – bestehend aus einem 75 m Lauf, der 60 m Hürdendistanz, dem Hochsprung, dem Weitsprung und dem Speerwurf. Leonhardt wählte den Block Lauf, der an Stelle des Hochsprungs einen 800 m-Lauf und an Stelle des Speerwurfs den Ballwurf vorsieht.

Die Schüler glänzten mit gleich drei Titelgewinnen. Bei den Mädchen siegte in der W13 Emmi Wittenberg mit hervorragenden 2.336 Punkten. Einen Jahrgang tiefer in der W12 kam Luzie Patzer mit 2.032 Punkten ebenfalls auf Platz eins. Bei den jungen Herren siegte Manuel Köhler in der M13 mit 2.268 Punkten. Im gleichen Wettbewerb wurde Bastian Reyes Dritter mit 1.764 Punkten. Felix Leonhardt kam im Block Lauf in der M12 mit 1.548 Punkten auf Platz zwei.

In den einzelnen Wettbewerben freuten sich die LGO-Schüler nach der langen Wettkampfpause über viele persönliche Bestleistungen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Wittenberg über 60 m Hürden in 10,13 Sekunden und die Zeit von 10,30 Sekunden von Köhler über die 75 m, was für beide aktuell Platz zwei in der diesjährigen Landesbestenliste bedeutet.

Im Seniorenbereich startete Thomas Just in der Altersklasse M45 über die 800 m. In 2:26,48 Minuten belegte er in einem starken Feld den dritten Rang. Rainer Behrens holte sich bei sommerlichen Temperaturen in 21:41,58 Minuten den Titel über 5.000 m in der M60. Gleich in fünf Disziplinen ging Henning Holland in der M55 an den Start. Oft angefeuert vom Nachwuchsteam der LGO, wurde Holland Bezirksmeister über 100 m in 13,74 Sekunden, über 800 m in 2:30,16 Minuten, über die 100 m Hürden in 19,62 Sekunden, im Hochsprung mit übersprungenen 1,52 m und im Weitsprung mit einer Weite von 4,67 m.