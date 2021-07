Wladislaw Baumgardt wechselt von Falken zum Adendorfer EC

Braunlage. Der junge Verteidiger schließt sich in der kommenden Eishockey-Saison dem Ligakonkurrenten der Braunlager aus der Lüneburger Heide an.

Beim Eishockey-Regionalligisten EC Harzer Falken steht ein weiterer Abgang fest. Der Verteidiger Wladislaw Baumgardt wird die Braunlager verlassen und sich in der neuen Saison dem Ligakonkurrenten Adendorfer EC anschließen.

Der 22-Jährige spielte in der Saison 2018/19 für die Falken in der Oberliga und wechselte dann weiter zum Oberligisten nach Rostock. In der vergangenen Saison hatte Baumgardt in der Regionalliga wieder bei den Harzern unterschrieben, coronabedingt fiel die Spielzeit allerdings aus.