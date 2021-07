Nelson Weidemann wird in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga nicht wieder für die BG Göttingen auflaufen. Der 22-jährige deutsche Guard schließt sich dem Ligakonkurrenten Niners Chemnitz an.

Weidemann steht dabei, so wie auch in der vergangenen Spielzeit, weiter beim FC Bayern München unter Vertrag und wird zuvor an die Veilchen nun an die Sachsen ausgeliehen. Für die BG kam der Aufbauspieler in 33 Partien zum Einsatz, erzielte dabei im Schnitt 6,0 Punkte und gab 1,9 Assists.