Harzer Quartett starten bei Triathlon-Europameisterschaft

Nach der coronabedingten Absage im Jahr 2020 wurde die Austragung der Triathlon-EM über 1,9 Kilometer Schwimmen, 86 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen in diesem Jahr erneut an die Veranstalter der Challenge „Kaiserwinkl-Walchsee“ übertragen. Ein strenges Hygienekonzept und die Tatsache, dass die Veranstaltung komplett unter freiem Himmel durchgeführt werden konnte, ermöglichte es den österreichischen Behörden, die Genehmigung zur Durchführung zu erteilen.

Insgesamt durften statt der üblichen 2.500 Sportlerinnen und Sportler konzeptbedingt nur etwas mehr als 1.500 Startplätze vergeben werden. Neben den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der offenen Wertung waren es zudem knapp 500, die von ihren nationalen Verbänden für die EM nominiert wurden. Durch gute Leistungen im Jahr 2019 zählten Kathrin und Jörg Lindert, Sabine Beckert und Marco Hunger vom MTV Förste zu den etwa 150 Aktiven, die von der Deutschen Triathlon Union ins Rennen geschickt wurden.

Start ohne Gedränge

Abgesehen von den vielen Profi-Athletinnen, die ebenfalls sichtlich froh waren, endlich wieder an einem Wettkampf teilnehmen zu können, erfolgte für alle anderen der Start ins Rennen ohne das übliche Gedränge. Pandemiebedingt wurden die Triathleten einzeln im Abstand von drei Sekunden auf die Strecke geschickt. Trotzdem war bei den Sportlerinnen und Sportlern aus dem Harz die Anspannung groß. Kathrin Lindert, Sabine Beckert und Marco Hunger waren im September 2019 zuletzt bei einem Triathlon am Start. Jörg Lindert hatte 2020 zwar das Glück, dass mit der Teilnahme an der Hölle von Q in Quedlinburg ein Start möglich war, aber ein Teilnehmerfeld in dieser Größe und mit einer internationalen, qualitativ hochwertigen Besetzung ist immer ein besonderes Erlebnis.

Nach dem Auftakt im kühlen Walchsee, den Jörg Lindert nach 33 Minuten, Marco Hunger nach 47 Minuten, Kathrin Lindert nach 50 Minuten und Sabine Beckert nach 52 Minuten beendeten, mussten zwei Runden auf der sehr anspruchsvollen Radstrecke absolviert werden. Schmale Wirtschaftswege mit vielen Richtungswechseln, Abfahrten mit engen Serpentinen und Hochgeschwindigkeitsstrecken, auf denen mehr als 70 Kilometern pro Stunde erreicht wurden, erforderten höchste Konzentration.

Kaiserwetter im Kaiserwinkl

Dazu gab es im Kaiserwinkl echtes Kaiserwetter, einen strahlend blauen Himmel und großartige Ausblicke als Belohnung für die 1.200 Höhenmeter, die den Teilnehmenden von den Streckenplanern in den Weg gestellt wurden. Die Aktiven des MTV profitierten von ihren zahlreichen Trainingskilometern auf dem Rad. Jörg Lindert konnte durch einen Schnitt von 35 Kilometern pro Stunde nach 2:26 Stunden auf die Laufstrecke gehen. Marco Hunger folgte mit einer Radzeit von 2:48 Stunden. Kathrin Lindert benötigte auf dem Rad 3:11 Stunden und Sabine Beckert wechselte nach 3:22 Stunden zum zweiten Mal.

Abschließend mussten auf einem hügeligen Kurs rund um den Walchsee vier Laufrunden absolviert werden. Die Strecke bot so gut wie keinen Schatten, so dass die letzte Disziplin bei Temperaturen um die 30 Grad zur größten Herausforderung wurde. Jörg Lindert lief nach insgesamt 4:45 Stunden über die Ziellinie und war nur kurz enttäuscht, mit Platz 17 in der Altersklasse M45 das Ziel „Beste 15“ bei der Europameisterschaft verpasst zu haben.

Persönliche Bestzeit aufgestellt

Marco Hunger verbesserte mit der Zeit von 5:28 Stunden seine persönliche Bestzeit bei einem Mitteldistanz-Triathlon und erreichte Platz 35 in der M45. Für Kathrin Lindert bedeutete die Gesamtzeit von 6:15 Stunden Rang neun in der W45. Sabine Beckert sicherte sich nach 7:11 Stunden Platz zehn in der W55.

Einen Tag vor der Europameisterschaft ging Franziska Lindert an den Start der Junior-Challenge. Leider wird dieser Wettkampf nur als Aquathlon über 400 Meter Schwimmen und 3 Kilometer Laufen ausgetragen, die Harzerin hatte deshalb nicht die Möglichkeit, ihre Stärke auf dem Rad auszuspielen. Sie erreichte das Ziel nach 22:54 Minuten auf Rang sechs in der Altersklasse Jugend nicht so weit vorn wie erhofft. Aufgrund der Tatsache, endlich wieder Wettkampfluft geschnuppert zu haben, stellte sich trotzdem Zufriedenheit ein. Ann-Christin Lindert konnte aufgrund einer Verletzung ihren Startplatz leider nicht wahrnehmen.