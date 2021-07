Publikumsliebling Harper Kamp bleibt bei der BG Göttingen

Am ersten Spieltag der vergangenen Saison gab Harper Kamp (r.) beim Auswärtsspiel der BG Göttingen in Ludwigsburg sein Comeback im Veilchen-Dress.

Der Publikumsliebling bleibt bei der BG Göttingen an Board: Harper Kamp gehört auch in der Saison 2021/22 zum Kader des Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Damit nicht genug: Da der 33-jährige gebürtige US-Amerikaner seit Juni die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, fällt er nicht mehr unter das Ausländerkontingent. „Harper hat uns in der vergangenen Saison unerwartet viel gegeben, weshalb ich mich sehr freue, dass er weiter bei uns bleibt“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Harper kennt die Werte der BG sehr gut und soll einer von unseren sprachlichen Anführern sein.“

Kamp, der zum ersten Mal in der Saison 2013/14 das Veilchen-Trikot trug, hatte seine aktive Profikarriere im Jahr 2018 aufgrund von Verletzungssorgen eigentlich schon beendet und wollte beim BG-Kooperationspartner ASC Göttingen in der Regionalliga eine Trainerlaufbahn starten. Im Sommer vergangenen Jahres hospitierte der Familienvater bei den Veilchen, um von Moors zu lernen. Aufgrund von Verletzungssorgen benötigte der Belgier einen Trainingsspieler, so dass Kamp einsprang, im Training überzeugte und prompt in den Erstliga-Kader aufgenommen wurde.

Am 6. November gab Kamp beim Saisonauftakt gegen die MHP Riesen Ludwigsburg sein Comeback im BG-Dress. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der 2,03 Meter große Forward 31 Liga-Partien und ein Spiel im BBL-Pokal. Im Schnitt stand Kamp rund 19 Minuten auf dem Parkett, erzielte 6,9 Punkte und holte 4,3 Rebounds. „Ich freue mich sehr, dass ich bei der BG weiterarbeiten kann. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder die Fans in der Halle zu sehen und zu hören“, sagt Kamp. „Ich weiß, dass Coach Moors eine Mannschaft aufbaut, die gute Leistungen zeigen wird. Wir werden die Stadt Göttingen und vielleicht die ganze Liga beeindrucken.“

Alumni der University of California

Seine akademische Laufbahn verbrachte der Forward von 2007 bis 2012 an der University of California, Berkeley. In seiner ersten Profisaison lief der Wahl-Göttinger für Panelefsiniakos (Griechenland) und KK Fendi Industries (Mazedonien) auf, bevor er 2013 in die Universitätsstadt an der Leine wechselte. Kamp gehörte zu den Leistungsträgern im ProA-Team, wurde in der zweiten Liga zum Spieler des Jahres gewählt und hatte großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Veilchen. Nach der erfolgreichen Erstliga-Saison 2014/15 nahmen die MHP Riesen Ludwigsburg den aus dem US-Bundesstaat Arizona stammenden US-Forward unter Vertrag, einigten sich aber noch in der Vorbereitung auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

So kam Kamp direkt zurück zu den Veilchen und spielte seine dritte Saison für die Göttinger. Im Sommer 20016 zog es den Basketballer zu den Eisbären Bremerhaven, für die er eine Spielzeit absolvierte und erst einmal keinen neuen Vertrag unterschrieb. Da Kamp inzwischen in Göttingen heimisch geworden war, konnte er im November 2017 bei der BG aushelfen, als Darius Carter mit einer Handgelenksverletzung länger ausfiel. Nach dem Ende des Kurzzeitvertrags im März 2018 ging Kamp für ein paar Wochen nach Uruguay, um für Malvin Montevideo aufzulaufen und seine Karriere anschließend vorerst zu beenden.