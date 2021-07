Feuerwerk-Crew steht wieder auf der Bühne

Das Ensemble des Feuerwerks der Turnkunst beim Open Air-Auftritt in Hannover.

Sie können es noch – vielleicht sogar besser als je zuvor. Nach exakt 17 Monaten hieß es für die Crew des „Feuerwerk der Turnkunst“ wieder Bühne frei! Beim „Kleinen Bühnen-Fest“ in Hannover-Herrenhausen gab ein kleines Ensemble der erfolgreichsten Turnshow Europas sein Open-Air Debüt. Das vielen Fans bekannte Feuerwerk der Turnkunst Showteam trat zusammen mit Comedian Robert Wicke sowie Avital & Jochen als Special Guests auf und begeisterten die Zuschauer.

Es ist nicht nur das strahlende Lächeln auf den Gesichtern der Protagonisten, es ist auch das Strahlen, das ihnen aus den Zuschauerreihen begegnet. Live gespielte Geigenklänge, geturnte Geschichten und ausdrucksstarke Akrobatik taten ein Übriges. Die romantische Atmosphäre des Gartentheaters im Großen Garten bot hierfür die perfekte Kulisse.

Wie sehnsüchtig nicht nur die Artisten, sondern auch die Zuschauer auf diese gelungene Wiedereröffnung des kulturellen Lebens gewartet haben, zeigte der große Run auf die Tickets. Wer leer ausgegangen ist, für den gibt es gute Nachrichten: „Wir haben während der vergangenen Monate alles getan, um wieder Freude und Erlebnisse unter die Menschen zu bringen“, sagt Feuerwerk der Turnkunst-Chef Wolfram Wehr-Reinhold. Das Kreativteam rund um die Regisseurinnen Heidi und Felice Aguilar, Musikproduzent Rick Jurthe sowie die zahlreichen Turner, Artisten und Akrobaten haben die Zeit intensiv genutzt und rege produziert.

Schon im September bieten die Feuerwerk-Macher den treuen Fans eine neue Chance auf eine großartiges Bühnenerlebnis: Das neue Projekt, das Feuerwerk der Turnkunst on stage, feiert in Oldenburg und Hannover Premiere und ist im Februar 2022 in acht weiteren Städten Norddeutschlands zu sehen. Ab dem 28. Dezember geht zudem die Hard-Beat-Show auf Deutschlandtournee geht. Die Bühne ist bereitet für einen grandiosen „Re-Start“.