Zahl der Absolventen beim SFC Harz-Weser bleibt konstant

Mitte Juni konnten beim SFC Harz-Weser endlich die im Jahr 2020 erreichten Sportabzeichen verliehen werden. Trotz des aufgrund der Pandemie späten Starts in die Leistungsabnahme blieb die Anzahl der Abzeichen mit 37 Einzel- und vier Familiensportabzeichen nahezu konstant.

Der Obmann für die Abnahme, Walter Lindert, und der Vorsitzende Helmuth Hendeß übergaben die Sportabzeichen dieses Mal im Jahnstadion in Osterode. Die erneut hohe Zahl an Abzeichen bedeutet, dass wieder fast 25 Prozent der Vereinsmitglieder die geforderten Leistungen erbracht haben. Eine im Vergleich mit anderen Vereinen im Landkreis weiterhin sehr gute Quote.

Im Einzelnen schafften es folgende Sportlerinnen und Sportler 2020 das Sportabzeichen zu erwerben: Laura Methfessel (Jugend, 1. Verleihung), Anna Lena Gundermann, Johanna Gundermann (jeweils 2), Lara Bendix (4), Ann-Christin Lindert (8), Franziska Lindert (9), Tatjana Methfessel und Mike Washausen (Erwachsene, 1. Verleihung), Jens Bendix (3), Peter Methfessel (4), Barbara Mellentin, Farina und Hans-Georg Passauer, Birgit Zettier (jeweils 5), Michael Brunke, André Neis (jeweils 6), Astrid Zagermann, Eric Bezem, Marco Hunger (jeweils 8), Gerd Kexel (11), Renate Giesecke, Andreas Kublun (jeweils 12), Marianne Koch, Peter Lohrengel (jeweils 13), Angelika Lindert, Christian Koecher (jeweils 16), Sandra Niehus, Lutz Hamann (jeweils 19), Sabine Beckert, Jens Klimke, Kathrin und Jörg Lindert (jeweils 21), Johannes Nordmann (27), Axel Franke (31), Heidrun Niehus (39) und Martin Christ (42). Für Walter Lindert stand ein ganz besonderes Jubiläum an, er erwarb das Sportabzeichen bereits zum 50. Mal.

Vier Familiensportabzeichen

Das Familiensportabzeichen erwarben Anna Lena und Johanna Gundermann zusammen mit Barbara Mellentin, Laura, Tatjana und Peter Methfessel, Franziska, Angelika und Walter Lindert sowie Ann-Christin, Kathrin und Jörg Lindert.

Sehr erfreulich ist, dass auch der Anteil der Sportabzeichen für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung, gemessen an der Gesamtzahl der verliehenen Abzeichen, konstant blieb. Der SFC, der mit gut 40 Prozent Mitgliedern mit Behinderung arbeitet, setzt seine vorbildliche Arbeit zum Thema „Inklusion“ also weiter fort. Dies wird zunehmend auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen, so dass die in den vergangenen Jahren gewonnenen Sponsoren treu bleiben und die Arbeit des Vereins bei Aktionen wie den „Sternen des Sports“ gewürdigt wird. Der Verein hat damit den nötigen finanziellen Spielraum, um bei besonderen Aktivitäten die Beteiligung der Vereinsmitglieder zu belohnen. Beispiele sind die Präsente, die alle Teilnehmer der Weihnachts- und Oster-Challenge in Empfang nehmen konnten.

2021 sind die Voraussetzungen für eine Steigerung der Teilnehmerzahlen gut. Die Organisation der Abnahmetermine wird beibehalten. Mit Walter und Jörg Lindert sowie Johannes Nordmann stehen die bekannten Abnahmeberechtigten zur Verfügung. Diese Rahmenbedingungen wurden direkt nach der Verleihung genutzt: Viele der Sportler erfüllten bereits mindestens eine der Anforderungen zum erneuten Erwerb des Sportabzeichens.