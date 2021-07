Sportler der Region freuen sich auf den 7. Harztorlauf

Am Sonntag, 4. Juli, können sich die Laufsportlerinnen und Laufsportler der Region freuen. Mit dem 7. Harztor-Lauf rund um Niedersachswerfen findet zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Veranstaltung in Präsenz statt. Der ausrichtende Verein hatte im Vorfeld lange dafür gekämpft, entsprechend groß war bei den Mitgliedern die Freude, als das lang ersehnte Schreiben endlich einflatterte: Die Ordnungsbehörde des Landkreises Nordhausen hatte ihre Genehmigung erteilt.

Dem voraus waren viele Feintuning-Aufgaben am Hygiene-Schutzkonzept gegangen, dessen Freigabe durch das Gesundheitsamt als Voraussetzung für die Genehmigung des Laufes im Raum stand. „Durch einen gegenseitig zielführenden Dialog konnten vorhandene Differenzen ausgeräumt und der Lauf noch sicherer gemacht werden, ohne dass es zu zusätzlichen Einschränkungen für Läufer kommen muss“, sagt der Vorsitzender Dirk Wackerhagen stolz. „Man hat gespürt, unser Motto ‘Diesmal läuft’s!’ war auch ein Ansporn.“

Nun gehen also am Sonntag Sportler aus Nah und Fern auf die vier ausgeschriebenen Strecken. Neben dem Halbmarathon werden auch kürzere Strecken angeboten. Nachmeldungen sind am Samstag möglich, sofern noch Startplätze vorhanden sind. Am Veranstaltungstag sind hingegen keine Meldungen vor Ort möglich.

Weitere Informationen online unter www.harztorlauf.de.