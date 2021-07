Der Osteroder Etappenmarathon findet diesmal virtuell statt

Im vergangenen Jahr musste der Osteroder Etappenmarathon coronabedingt ausfallen. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden, die ausrichtenden Vereine haben aber eine Lösung gefunden, wie vom 11. bis 24. Juli zumindest virtuell der Marathon erreicht werden kann.

Die Vorstände der ausrichtenden Vereine TSV Schwiegershausen, MTV Förste, MTV Osterode, TG LaPeKa, TSC Dorste, SFC Harz-Weser, MTV Freiheit und das Organisationsteam des Osteroder Etappenmarathons waren sich einig, dass ein Etappenmarathon trotz sinkender Inzidenzen in der herkömmlichen Form mit Massenstart und anschließender Sportlerverköstigung aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in diesem Jahr so nicht durchführbar ist. „Niemand möchte die Gesundheit der Sportler und Sportlerinnen, sowie der Helferinnen und Helfer, bei denen die Impfungen noch nicht komplett umgesetzt sind, gefährden. Und der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Tests ist bei einer solch großen Personengruppe nur schwer umsetzbar“, erklären die Veranstalter.

Virtuelle Form als Alternative

Ganz ausfallen sollte die beliebte Veranstaltung aber nicht. Als Alternative bieten die Vereine daher einen „Virtuellen Osteroder Etappenmarathon“ an. Finanziell unterstützt werden sie dabei von der Sparkasse Osterode am Harz und dem Sportfachgeschäft Intersport Stricker. In der Zeit vom 11. bis 24. Juli können nun Kilometer gesammelt werden. Jede Strecke, die laufend oder walkend zurückgelegt wird, kommt in die Wertung, egal ob die 42,195 Kilometer des Marathons erreicht werden oder nicht.

Die ausrichtenden Vereine erhoffen sich, den Sportlerinnen und Sportlern dadurch die Möglichkeit zu bieten, wieder ein Ziel vor Augen zu haben und Teil der Gemeinschaft des Osteroder Etappenmarathons zu sein. Wichtig dabei ist, sich über die Internetseite des Etappenmarathons auf dem Portal des Anbieters Ticketing & Zeitnahme Larasch kostenlos anzumelden, die erreichten Kilometer aufzuzeichnen und dann anzugeben. Eine Zeitwertung erfolgt nicht.

Originalstrecken sind ausgeschildert

Die einzelnen Vereine werden für den Zeitraum die Originalstrecken ausschildern. Es können natürlich auch eigene Strecken gelaufen oder gewalkt werden. Gewertet werden die beste Gesamtleistung einer Einzelperson sowie die beste Gesamtleistung einer Gruppe oder eines Vereins.

Die veranstaltenden Vereine weisen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass beim Laufen die jeweils aktuell geltenden Corona-Verordnungen einzuhalten sind. Ein ausreichender Trainingszustand und körperliche Gesundheit sind für den Etappenmarathon aber natürlich ebenfalls erforderlich.

Weitere Informationen sind unter www.etappenmarathon.de abrufbar.