Benoit Paire erhält eine Wild Card für die Sparkassen Open

Der Tennisspieler Benoit Paire aus Frankreich, hier bei den French Open 2019, nimmt am ATP Challenger Sparkassen Open in Braunschweig teil.

Mit Benoit Paire hat ein absoluter Weltklassespieler beim ATP Challenger Sparkassen Open um eine Wild Card gebeten. Der Franzose, derzeit auf Rang 46 der ATP-Weltrangliste geführt, unterlag in Wimbledon im Einzel in Runde eins und tritt nun seine Reise Richtung Braunschweig an. „Seine Teilnahme wertet unser Feld natürlich noch einmal immens auf“, sagt auch Turnierdirektor Volker Jäcke. Der Start eines Top 50 Spielers der Weltrangliste ist schon außergewöhnlich für ein ATP Challenger Turnier und kann nur durch die Vergabe einer Wild Card geschehen.

Auch der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat seine Einzel-Wild Cards für das mit 78.120 Dollar dotierte Challenger 90 beim Braunschweiger THC vergeben: Sie gehen an den Berliner Rudolf Molleker und den Spanier Nicolas Kuhn. Ein interessantes Duo: 2015 standen beide gemeinsam für Deutschland im Finale des Juniors Fed Cups. Kuhn, Sieger der Sparkassen Open des Jahres 2017, startet inzwischen unter spanischer Flagge. Jetzt kehren sie nicht nur im Einzel, sondern auch gemeinsam auf den Platz zurück: Der DTB vergab ebenfalls eine seiner Doppel-Wild Cards an das Duo Molleker/Kuhn.

Tsitsipas spielt in Braunschweig

Für die Qualifikation erhielten Marvin Möller aus Hamburg und Mats Rosenkranz aus Essen sowie Petros Tsitsipas die Wild Cards. Der 20-jährige Tsitsipas ist der jüngere Bruder des Weltranglistenvierten Stefanos. Gemeinsam spielt das griechische Brudergespann in diesem Jahr Doppel bei den Grand Slam-Turnieren. In Braunschweig startet Tsitsipas im Doppel mit Tim Sandkaulen. Der für den Gladbacher THC startende 23-Jährige ist die Nummer eins in der Doppel-Rangliste der US-Colleges.

Die Sparkassen Open werden am heutigen Samstag mit dem Sport Thieme Kids Day eröffnet. Am morgigen Sonntag ab 11 Uhr werden die ersten Einzel der Qualifikation ausgetragen. Die ersten Begegnungen des Hauptfeldes sind am Montag angesetzt. Bis zu 750 Zuschauer können auf die Anlage gelassen werden. Voraussetzung: Man ist aktuell getestet, genesen oder geimpft. Im Open Air-Bereich herrscht anschließend keine Maskenpflicht.

