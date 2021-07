Herren 40 des TC GW Herzberg starten mit knappem Sieg

Die Herren 40 des TC GW Herzberg sind erfolgreich in die Saison gestartet. Im ersten Spiel der Oberliga erkämpften sich die Welfenstädter auf heimischer Anlage einen 5:4-Erfolg gegen den THC Lüneburg. Die Oberliga, die höchste Spielklasse im TNB, ist in diesem Jahr mit vier gleichwertigen Mannschaften besetzt, es wird eine spannende Saison erwartet.

Die Herzberger beklagen aktuell Verletzungsprobleme. So ist die Nummer eins Alec Ungureanu an der Schulter und Tim Landwehrs (Nummer vier) am Knie verletzt. Ungureanu versuchte es im Einzel trotzdem, musste jedoch aufgeben. Dennis Eckstein an Position zwei hatte einen aggressiv aufspielenden Gegner und unterlag in zwei Sätzen. David Plugge machte es besser, hatte seinen Gegner jederzeit im Griff und gewann mit 7:6 und 6:1.

Enge Begegnungen

Marc Böttcher hatte es im ersten Satz mit einem fehlerfreien, dann mit einem angeschlagenen Gegenspieler zu tun und verlor mit 3:6 und 6:7. Ulrich Günther an Position fünf traf auf einen unangenehm zu spielenden Gegner, der auf lange Ballwechsel aus war. Obwohl coronabedingt nur mit wenig Training, zeigte Günther eine starke Leistung und gewann mit 7:5 und 6:2. Dr. Steve Minde an Position sechs hatte ebenfalls mit einem starken Gegner zu kämpfen, unterstrich beim 7:5 und 6:4 aber seine derzeit sehr gute Form. Damit stand es nach den Einzeln 3:3, die Doppel mussten die Entscheidung bringen.

Die Herzberger stellten ihre Doppel mit der Überzeugung der eigenen Stärke auf. Eckstein/Andre Bogdan mussten sich mit dem starken Top-Duo des THC auseinandersetzen. Die Herzberger konnten phasenweise mit der hohen Geschwindigkeit mithalten, unterlagen aber 3:6 und 1:6. Böttcher/Günther sind als eingespieltes Doppel bekannt und lösten ihre Aufgabe gegen ihre jeweiligen Einzelgegner sehr souverän mit 6:1 und 6:2.

Die Entscheidung musste somit im letzten Doppel von Plugge/Minde fallen. Nach einem klaren ersten Satz (6:1) wurde es im zweiten Satz zwar enger, aber das Herzberger Doppel behielt mit 6:4 die Oberhand und sorgte so für den knappen 5:4-Gesamtsieg. Im Parallelspiel setzte sich Bückeburg gegen das Team aus Oesede ebenfalls knapp mit 5:4 durch, entsprechend spannend dürften die beiden weiteren Punktspiele werden. Weiter geht es für die Herzberger am 10. Juli in Oesede, dort werden allerdings Ungureanu, Landwehrs und Günther fehlen.

Damen 50 gewinnen knapp

Das erste Heimspiel der Damen 50 in der Bezirksliga war geprägt von knappen Spielen mit vier Entscheidungen im Match-Tiebreak. Die Gäste vom TC Hedemünden wurden letztendlich jedoch 4:2 geschlagen. Ute Koch-Grotheer gewann klar. Heike Bartels und Doreen Pralle zeigten in den entscheidenden Phasen Nervenstärke. Sie konnten die Match-Tiebreaks für sich entscheiden. Heike Gertig an Position eins hatte gegen eine starke Gegnerin das Nachsehen.

Im Doppel gingen beide Begegnungen in den Match-Tiebreak. Das zweite Doppel Koch-Grotheer/Katja Wehmeyer kam im Laufe des zweiten Satzes besser ins Spiel und holte auch den Match-Tiebreak mit 10:5. Das erste Doppel war hart umkämpft, den Match-Tiebreak gaben Gertig/Pralle nach deutlicher Führung aber 7:10 ab.