Yannik Minde räumt bei der Vereinsmeisterschaft ab

Hörden. Beim SV Rot-Weiß Hörden fliegen die Steeldarts. Minde kann am Ende mit zwei Pokalen nach Hause gehen und bleibt in den 501-Duellen ungeschlagen.

Beim SV Rot-Weiß Hörden spielten kürzlich fünf Teilnehmer eine Vereinsmeisterschaft im Steeldart aus. Die Veranstaltung fand in Präsenz statt, wobei im Vorfeld alle Starter einen negativen Corona-Test vorlegten und auch sonst alle Corona-Maßnahmen eingehalten wurden.

Eröffnet wurde der Wettkampftag mit einem Nine-Dart High Score, hier konnte sich Joachim Bierwirth durchsetzen. Dann wurde im Modus Jeder-gegen-Jeden der Vereinsmeister im Steeldart ausgespielt. Bei den Duellen wurde 501 Double Out im Modus „Best of five Legs“ gespielt. Yannik Minde blieb dabei ungeschlagen und holte sich verdient den Titel.

Die Plätze zwei bis vier gingen jeweils mit einer ausgeglichenen Bilanz von 2:2-Spielen an Roland Beuershausen vor Joachim Bierwirth und Alexander Bierwirth. Hier war nur das Legverhältnis entscheidend. Im Turnier wurden zwei 180er, zwei 16 Low Darts und zwei High Finish mit 112 und 100 geworfen. Diese Specials teilten sich Minde und Beuershausen. Da Minde das höhere High Finish geworfen hatte, erhielt er auch diesen Pokal.

Im nächsten Jahr wollen alle Teilnehmer wieder bei der Vereinsmeisterschaft dabei sein.