Tischtennis-Verband Niedersachsen plant normale Saison

Hannover. Der Spielbetrieb für die Saison 2021/22 soll in der ersten Septemberwoche beginnen – mit einer Hin- und Rückrunde sowie Doppel.

Der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) geht davon aus, dass im Spätsommer eine „normale“ Saison gestartet werden kann. „Wir planen den Spielbetrieb in der ersten Septemberwoche mit Hin- und Rückrunde und mit Doppel zu starten. Bei allem Optimismus sind wir jedoch darauf vorbereitet, jederzeit auf eine veränderte Pandemielage zu reagieren“, erklärte Präsident Heinz Böhne im Nachgang an die aktuelle Hauptausschuss-Sitzung. Das Präsidium werde am 20. August tagen, um bei Bedarf Änderungen zu beschließen.

Der Hauptausschuss hat auf Vorschlag des Präsidiums eine Reduzierung der spielbetriebsbezogenen Gebühren auf Verbandsebene beschlossen. Zahlreiche Bezirks- und Kreisverbände werden dem folgen. Vizepräsident Dr. Dieter Benen sagte dazu: „In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte coronabedingt nur ein Teil der Spiele absolviert werden, insofern halten wir eine Reduzierung der Mannschaftsnenngelder für angemessen.“

TTVN-Vizepräsidentin Sigrun Klimach unterstrich außerdem, dass die Coronazeit genutzt wurde, um zahlreiche neue Angebote für Aktive und Vereine zu entwickeln: „Für die Erwachsenen haben wir den Sommer Team-Cup ins Leben gerufen, für Kinder und Jugendliche das TTVN-Kids-Race.“ Außerdem werde sich der TTVN mit seinen Vereinen an der Kampagne „sportVEREINtuns“ beteiligen. Diese startet Anfang Juli und soll den Vereinen helfen, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Mitglieder des Hauptausschusses haben sich dafür ausgesprochen, den nächsten Landesverbandstag am 25. Juni 2022 durchzuführen. Dieser wird wie üblich in der Akademie des Sports in Hannover stattfinden.