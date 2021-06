Das Los im NFV-Pokal der Frauen fällt auf FC Pfeil Broistedt

Barsinghausen. Wie im Amateurzweig der Männer muss der Pokalsieger ausgelost werden, um einen Teilnehmer an der ersten Runde des DFB-Pokals zu bestimmen.

Der FC Pfeil Broistedt ist Sieger der AOK-Frauenpokalmeisterschaft der Saison 2020/21. Dies ergab die Auslosung in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen. Unter der Aufsicht des NFV-Mitarbeiters und Juristen Marian Kobus agierte Karen Rotter, die Vorsitzende des NFV-Frauen- und Mädchenausschusses, als Glücksfee.

Wie im Wettbewerbszweig Amateure des Krombacher Niedersachsenpokals der Herren, konnte auch der Sieger der AOK-Frauenpokalmeisterschaft nicht auf dem grünen Rasen ermittelt werden. „Wir müssen dem DFB unseren Pokalvertreter bis zum 1. Juli melden. Da der Pflichtspielbetrieb in Niedersachsen aber erst ab diesem Zeitpunkt wieder möglich ist, blieb uns leider keine andere Möglichkeit. Wir mussten bei unserer Entscheidungsfindung zudem berücksichtigen, dass die Sportanlagen erst seit Kurzem wieder geöffnet sind und insofern eine ausreichende Vorbereitungszeit für die Vereine nicht gegeben gewesen wäre“, sagt Lars Wolf, NFV-Teamleiter Jugend, der durch die Auslosung führte.

Anders als bei den Herren greifen die Bundesligisten im DFB-Pokal der Frauen erst in der zweiten Runde in das Wettbewerbsgeschehen ein. Broistedt muss also ein Spiel gewinnen, bevor der Pokaltraum von einem Duell gegen den Deutschen Meister Bayern München oder dem aktuellen Pokalsieger VfL Wolfsburg wahr werden könnte.