Jung und Alt spielen gemeinsam beim Karl-Heinz König-Pokal

Bad Lauterberg. Bei dem traditionellen Turnier des TC Bad Lauterberg, eine Hommage an den langjährigen Vorsitzenden, geht der Sieg an Vereinschef Gero Fröhlich.

Kurz nach der inoffiziellen Eröffnung der 75 Jahr-Feierlichkeiten des TC Bad Lauterberg fand dieses Jahr die Ausspielung des Karl-Heinz König-Pokals statt – mehr als zwei Monate früher als üblich als Hommage an den früheren langjährigen Vorsitzenden und späteren Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz König, dem der Club viel zu verdanken hat.

Sein Sohn Dieter König hatte zum zehnten Mal zu dieser Veranstaltung eingeladen, an der die Freude am Tennisspielen im Mittelpunkt steht. In seinen einleitenden Worten sprach er dies auch an: „Ich freue mich, dass bei diesem heißen Sommerwetter Tennisspieler aller Altersklassen und beiderlei Geschlechts sich eingefunden haben, diese speziell zum 75. Jubiläum neu gestifteten Pokale auszuspielen.“

In der Tat umfasste die Teilnehmerschaft nahezu das gesamte Altersspektrum des Vereins. Der jüngste Mitspieler war 10 und der älteste 77 Jahre alt. Es harmonierte alles bestens. Junges Laufwunder glich oft erfahrenes Können der Älteren aus. Es wurden nur Doppel angesetzt mit 3x25 Minuten zuzüglich Ausspielens des begonnenen Spiels. Das Team, das gewonnen hatte, bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden gab es einen Punkt. Da viele Spieler die gleiche Punktzahl hatten, war am Ende entscheidend, wer insgesamt die meisten Spiele gewonnen hatte.

Als Timo Fröhlich als Organisator des Turniers zusammen mit Sportwart Peter Lehnen das Ergebnis verkündete, war das Erstaunen groß. Als Überraschungssieger wurde der Vorsitzende Gero Fröhlich aufgerufen. Er konnte seinen Sieg nur so erklären, dass er eben das Losglück auf seiner Seite hatte und er immer auf die richtigen Partner getroffen sei. Möglicherweise habe ihm auch die sengende Hitze nicht so zugesetzt. Auf den weiteren Plätzen landeten Sascha Muche und Klaus-Dieter Jahn, während Gisela Breitenstein „Best of the Rest“ wurde, ehe der Tennistag in großer gemeinsamer Runde ausklang.