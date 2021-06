Vereine setzen Kooperation bei der JSG Söse/Harz fort

Osterode. Die vier Stammvereine haben die Fortführung der gemeinsamen Arbeit schriftlich fixiert, 13 Nachwuchsteams werden in der Saison 2021/22 gemeldet.

Auch in der kommenden Fußball-Saison wird im Jugendbereich die JSG Söse/Harz in der bislang erfolgreichen Form an den Start gehen. Kürzlich trafen sich die Verantwortlichen der vier Partnervereine TuSpo Petershütte, SV Förste, 1. FC Freiheit und TSC Dorste, um die Fortsetzung der Zusammenarbeit auch schriftlich zu besiegeln.

Die Kooperation bei der JSG Söse/Harz erstreckt sich im Jugendfußball über alle Altersklassen, von der A- bis zu G-Jugend. Ausgenommen sind nur die A- bis D-Jugend der Petershütter, die als Leistungsteams eigenständig bleiben. Gemeldet wurden von der JSG insgesamt 13 gemeinsame Mannschaften in allen Altersklassen.

Wer die JSG als Trainer oder Spieler unterstützen möchte, der findet bei den jeweiligen Jugendleitern immer ein offenes Ohr.