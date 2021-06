Tokio 1964: Als Ost und West ein Team bilden mussten

Göttingen. Anlässlich der Spiele in Tokio veranstaltet der ASC Göttingen am 28. Juni einen Filmabend mit anschließender, hochkarätig besetzter Gesprächsrunde.

Anlässlich der bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokio veranstaltet der ASC Göttingen am 28. Juni um 19 Uhr im ASC-Clubhaus einen Filmabend mit anschließender Gesprächsrunde. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Die Kalten Ringe“. Anschließend gibt es die Möglichkeit zum Austausch mit hochkarätigen Gästen und Zeitzeugen.

Nach 1964 werden in diesem Jahr die Olympischen Spiele erneut in Tokio ausgetragen. So gut wie verloren im Gedächtnis der Gesellschaft ist die Tatsache, dass für die Spiele 1964 in Tokio letztmalig eine gesamtdeutsche Mannschaft antreten musste. Bereits 1956 und 1960 mussten die Deutschen in Ost und West unter Zwang des IOC ein gemeinsames Team bilden. IOC-Präsident Avery Brundage hatte die Vision, dass mit der Kraft des Sports politische Grenzen überwunden werden könnten. Doch mit dem Mauerbau 1961 wurde die bisherige olympische Praxis durch die Realität des Kalten Krieges eingeholt.

Sport ein Spielball der Politik

Der Sport wurde zu einem Spielball der Politik. Es wurde gestritten über Fahnen, Trikots und Hymnen, allein die Zusammenstellung der Olympiamannschaft wurde zu einem Politikum. Es gab ein Hauen und Stechen, um jeden Platz, um jeden Wettkampf. Dabei ging es um den prestigeträchtigen Posten des Mannschaftsleiters, dem so genannten Chef de Mission. Wer nach den Ausscheidungen die Mehrzahl der Teilnehmer im Team hatte, durfte dieses Amt bekleiden. Selbst in Tokio nahm das Gegeneinander von Ost und West nicht ab. Der Riss ging quer durch die gesamtdeutsche Mannschaft. Die politische Teilung wurde nun auch im olympischen Sport mehr als sichtbar.

Der ASC mit seinem Fachbereich Forum Sport möchte im Olympiajahr mit der Präsenzveranstaltung an die geteilte olympische Sportgeschichte aus der Phase des Kalten Krieges erinnern. Teilnehmende sind der Filmemacher Thomas Grimm (Zeitzeugen-TV), die Leichtathletik-Stars Manfred Matuschewski (DDR, Olympiateilnehmer in Tokio 1964, Europameister) und Klaus Lehnertz (Bundesrepublik, Bronze im Stabhochsprung 1964). Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. René Wiese (Zentrum deutsche Sportgeschichte).

Wer teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an forumsport@asc46.de anmelden. Ebenso gibt ASC-Fachbereichsleitung Petra Reußner unter der angegebenen Mail weitere Auskünfte.