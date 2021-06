Herren 65 des TC Barbis starten mit zwei Unentschieden

Barbis. Die Mannschaft ist in die Tennis-Verbandsliga aufgestiegen und kann sich in den Begegnungen gegen Mörse und Salzgitter-Bad gut behaupten.

Die Herren 65 des TC Barbis sind mit zwei Unentschieden in die Tennis-Sommersaison gestartet. Als Aufsteiger in die Verbandsliga ein gutes Ergebnis, das Ziel Klassenerhalt scheint möglich.

Zunächst war die TSG Mörse zu Gast in Barbis, die zuletzt noch in der Landesliga Herren 60 spielte. Die Spieler der Gastmannschaft waren deswegen in den Leistungsklassen allesamt höher eingestuft. Jörg Winterstein hatte gegen Marciej Henschke, den Spitzenspieler der Wolfsburger Vorstädter, keine Chance und verlor klar. Christian Hartmann an Zwei hatte anfangs seinen Kontrahenten gut im Griff (6:2), verlor jedoch nach und nach die Spielkontrolle (3:6) auch den Match-Tiebreak mit 7:10. Norbert Sachwitz brauchte etwas, um sich auf die Spielart seines Gegners einzustellen, gewann dann aber sicher mit 6:3, 6:4. Der Vier spielende Werner Wiedermann konnte seinen laufstarken Gegner sicher mit 6:2, 6:2 besiegen, so dass es nach den Einzeln 2:2 stand.

Das zweite Doppel Hartmann/ Wiedermann dominierte klar und gewann 6:1, 6:0. Das erste Doppel mit Winterstein/Joachim Späth verlangte dem Topdoppel der TSG Mörse alles ab. Nach einem 6:7 und 6:4 ging es in den Match-Tiebreak, hier hatten die Gäste denkbar knapp mit 9:11 das bessere Ende für sich.

Zweite Partie gegen Salzgitter-Bad

In ihrer zweiten Partie empfingen die Barbiser die Mannschaft des TC Salzgitter-Bad. Gegen den Spitzenspieler verlor Jörg Winterstein den ersten Satz, konnte Satz zwei aber für sich entscheiden. Den anschließendem Match-Tiebreak verlor er allerdings mit 3:10. Christian Hartmann fand zu seinem sicheren Spiel und gewann gegen seinen vier Leistungsklassen besser notierten Gegner mit 6:3: 6:1. Norbert Sachwitz verlor etwas unglücklich mit 4:6, 3:6. Der an vier spielende Werner Wiedermann lag im ersten Satz 3:5 zurück, gab dann aber kein Spiel mehr ab und siegte 7:5, 6:0.

Im ersten Doppel kämpften Hans Hoffmann/Jürgen Görg gegen die beiden Spitzenspieler und unterlagen 2:6, 4:6. Die Dramatik im zweiten Doppel war kaum zu überbieten. Christian Hartmann/Joachim Späth verloren Satz eins mit 5:7 und hatten bei 4:5 in Satz zwei schon Matchbälle gegen sich. Doch die Barbiser drehten den Satz noch im Tiebreak. Im Match-Tiebreak wechselte die Führung mehrfach, bis sich die Barbiser mit 12:10 behaupteten und damit umjubelten Punkt zum 3:3 schafften.