Laufen und dabei Kultur genießen

Hannover. Die Veranstaltung findet am 25. und 26. Juni in der HDI-Arena in Hannover statt. Aushängeschild ist der Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider.

Es geht wieder los: Geplant als Alternative zum ausgefallenen Silvesterlauf am Maschsee geht der „Lauf für die Kultur“ jetzt am 25. und 26. Juni in der HDI-Arena in Hannover an den Start. „Nachdem im Dezember absehbar war, dass auch diese Alternativ-Veranstaltung der Pandemie zum Opfer fallen wird, haben wir versprochen, das Event nachzuholen, sobald es wieder geht“, erklärt Organisatorin Stefanie Eichel vom Veranstalter Eichels Event: „Für uns ist das ein ganz wichtiges Signal, dass wir gemeinsam mit unserer motivierenden Kulturszene etwas bewegen und zusammen wieder Gas geben.“

In 30 Minuten langen Slots werden am Freitag, 25. Juni, ab 17 Uhr jeweils 20 Läuferinnen und Läufer in der HDI-Arena laufend unterwegs sein; begleitet von 42 Acts aus der Kulturszene, die ebenfalls für jeweils 30 Minuten die Bühne in der Arena beleben. Schluss ist nach 21 Stunden am Samstag, 26. Juni, um 14 Uhr. „Wir wollten gemeinsam in das Jahr 2021 starten, jetzt holen wir das symbolisch nach“, so Eichel.

Mit Kabarettist Matthias Brodowy und Christof Stein-Schneider, Gitarrist von Hannovers Erfolgsband Fury in the Slaughterhouse, hat Eichel zwei prominente Aushängeschilder gewinnen können. Als Schirmherren fungieren Landessozialpfarrer Dr. Matthias Jung und Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Die Startgelder von 21 Euro pro Person werden zu 100 Prozent und zu gleichen Teilen unter den teilnehmenden Künstlern aufgeteilt. Ob Musik, Lesungen, Poetry Slam – alles geht.

Alle weiteren Informationen und Anmeldemodalitäten sowohl für Sportler als auch für die Kulturschaffenden unter www.eichels-event.com/laufendfuerdiekultur.