BG Göttingen blickt auf starke BBL-Spielzeit zurück

Tai Odiase (l., hier gegen Berlins Ben Lammers) landete gleich in mehreren Kategorien in der Liga-Spitze.

Die BG Göttingen blickt auf eine sehr gute BBL-Saison 2020/21 zurück. Zwar hätte sich BG-Headcoach Roel Moors gewünscht, noch etwas länger um den achten Platz und die Playoff-Teilnahme mitzukämpfen, dennoch kann der Belgier zufrieden mit dem Abschneiden seines Teams sein. Die Veilchen schlossen die Saison als Zwölfter ab. Erst dreimal seit dem Wiederaufstieg 2015 gelang ihnen eine bessere Platzierung, nur zweimal gelangen mehr Siege als in der abgelaufenen Saison. Auch in einigen Statistik-Kategorien stachen die Südniedersachsen hervor.

Insgesamt 2.874 Punkte erzielte das Moors-Team in der gesamten Spielzeit. Durchschnittlich kam die Mannschaft auf 84,53 Punkte pro Spiel, wobei es in beide Richtungen Ausreißer gibt. So schafften die Veilchen in sechs Spielen mehr als 100 Punkte. Die höchste Punkteausbeute gelang im BBL-Pokal gegen die Gießen 46ers (123). Den größten Abstand dagegen erreichten die Göttinger im Spiel gegen den späteren Absteiger Rasta Vechta, das Ende März mit einem 103:79-Auswärtssieg endete. Dieses Spiel ist damit auch Bestandteil der längsten Siegesserie der Veilchen: Drei Siege in Folge gelangen gegen die Telekom Baskets Bonn, Vechta sowie die Niners Chemnitz. Das Spiel gegen die Chemnitzer stellte zudem die beste Defensivleistung des Teams dar, nur 55 Punkte ließ es gegen die Sachsen zu.

Starke Dreierquote

In den ligaweiten Rankings tauchen die Veilchen ebenfalls in einigen Kategorien in der oberen Tabellenhälfte auf. Mit einer Dreierquote von 38,8 Prozent belegen die Südniedersachsen in dieser Kategorie sogar den dritten Platz. In zwei Defensiv-Rankings belegt das Team von Roel Moors den sechsten Platz: Bei den Blocks pro Spiel (2,7) sowie bei den Defensiv-Rebounds mit 24,1 pro Spiel. Dies lag nicht zuletzt an US-Center Tai Odiase, der sich mit im Schnitt 1,6 Blocks den zweiten Platz im Ligaranking sichert und mit 6,4 Rebounds auf Platz fünf landet. Der Big Man ist außerdem der Dauerbrenner der Veilchen: In allen 34 Ligapartien stand er auf dem Parkett. Da verwundert es nicht, dass er mit insgesamt 455 Punkten auch auf die meisten Zähler in der Mannschaft kommt.

Neben Tai Odiase machten aber noch weitere BG-Akteure auf sich aufmerksam, allen voran der im Winter nachverpflichtete Rihards Lomazs. Der Guard stellte mit seinen 38 Punkten beim Sieg nach Verlängerung gegen Bonn einen BBL-Saisonrekord auf, der im Anschluss nicht mehr geknackt wurde. Mit durchschnittlich 16,6 Punkten belegt Lomazs in dieser Kategorie den fünften Platz in der Liga und steht damit noch vor dem Ludwigsburger Jaleen Smith, der zum MVP der Hauptrunde gewählt wurde.

Und auch wenn der Lette den Fans vor allem durch seine vielen spektakulären Drei-Punkte-Würfe aufgefallen sein dürfte: Die teaminterne Rangliste in Bezug auf die Dreier-Trefferquote führt Forward Aubrey Dawkins an. Starke 45,9 Prozent seiner Dreierversuche brachte der US-Amerikaner im Korb des Gegners unter. Bei der Quote der Zwei-Punkte-Würfe geht indes der Kapitän voran: Akeem Vargas versenkte 62,5 Prozent seiner Versuche. Als Ballverteiler sticht vor allem der britische Nationalspieler Luke Nelson hervor. Mit durchschnittlich 4,6 Assists pro Spiel landet er im ligaweiten Ranking auf dem neunten Platz.

Erste Neuverpflichtung der BG

Für die Spieler der Veilchen steht die Sommerpause an – bei BG-Headcoach Roel Moors kann von Pause aber keine Rede sein. Der 42-jährige Belgier bastelt fleißig an der Teamzusammenstellung für die kommende Saison und kann den ersten Neuzugang präsentieren. Haris Hujic wechselt vom ProA-Vizemeister Bayer Giants Leverkusen an die Leine und erhält einen Einjahresvertrag. „Haris hat in Leverkusen eine sehr gute Saison gespielt. Ich glaube, dass er den Sprung in die BBL schaffen kann“, sagt Moors über den 24-jährigen Guard. „Er arbeitet sehr hart und ist bekannt für seine Wurf- und Pass-Qualitäten. Zudem ist er ein guter Ballhandler, der Pick and Roll spielen kann. Aber am wichtigsten ist, dass sein Charakter in die Gruppe passt, die ich mir hier vorstelle.“

Der Veilchen-Neuzugang gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern beim ProA-Überraschungsteam. Der Deutsche absolvierte 35 Spiele, in denen er im Schnitt rund 27 Minuten auf dem Parkett stand. Durchschnittlich erzielte der 1,92 Meter große Basketballer 14,8 Punkte und war damit zweitbester Bayer-Scorer. Zudem holte Hujic 2,5 Rebounds und gab 4,5 Assists – die meisten im Team.

Seine Basketball-Karriere begann der Neu-Göttinger in seiner Heimatstadt Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Als 14-Jähriger gehörte Hujic in der Saison 2011/2012 erstmals zum JBBL-Team von Phoenix Hagen. Bis 2015 blieb der Aufbauspieler in Hagen, zuerst in der JBBL, dann in der NBBL. Nach der Saison 2014/15 wurde der Deutsche zum besten NBBL-Spieler ausgezeichnet und ergriff im Anschluss die Chance, bei den Nürnberg Falcons parallel zur NBBL auch in der ProA zu spielen.

BBL-Minuten in Oldenburg

Im Sommer 2016 wechselte das Talent nach Oldenburg und wurde dort Leistungsträger im ProB-Team des Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg. Eine Saison später kam Hujic im Oktober 2017 zu seinem ersten BBL-Einsatz. Bis 2019 blieb der Westfale den Oldenburgern treu, wechselte dann zu den Rostock Seawolves und im Frühjahr 2020 nach Leverkusen.

Zum Veilchen-Kader für die Saison 2021/22 gehören somit aktuell Mathis Mönninghoff, Akeem Vargas, Hujic und Rihards Lomazs, dessen Vertrag allerdings eine Ausstiegsklausel enthält.