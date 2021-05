Volleyball-Verband bietet im Sommer eine Wochenliga-Beach an

Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) hat angesichts der in Aussicht stehenden Lockerungen bei den Corona-Regeln ein neues Angebot geschaffen. Die NWVV-Wochenliga-Beach richtet sich an alle Spielerinnen und Spieler, die endlich wieder Sand unter den Füßen spüren möchten. Gespielt wird dabei im Liga-Modus unter der Woche.

Neben dem Reiz einer Liga, besteht die Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen zu trainieren und mit anderen in etwa gleich starken Teams einmal wöchentlich zu spielen. Die jeweilige Liga soll je nach Teilnehmeranzahl vier oder fünf Wochen dauern, die entsprechenden Ligen sollen regional angeboten werden.

Zur Auswahl stehen für die Teilnehmer verschiedene Spielformen und Leistungsklassen. Neben dem klassischen Beachvolleyball in Zweier-Teams wird auch eine Quattro-Variante für jeweils vier Spieler in einer Mannschaft angeboten. Sowohl für Zweier- wie Viererteams gibt es die Kategorien Herren, Damen und Mixed. Bei den Leistungsklassen wird grob nach der Hallenstärke in Verbands- und Landesliga sowie Bezirks- und Kreisliga unterschieden. Der Ligenbetrieb soll in der 26. Kalenderwoche, also ab dem 28. Juni, starten.

Weitere Informationen gibt es unter www.nwvv.de.