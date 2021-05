Die Keiler Kids ziehen wieder durch ihr Revier bei Hörden

Hörden. Nach der langen Trainingspause aufgrund der Corona-Pandemie ist der Keiler-Nachwuchs jetzt wieder in Schlamm, Pfützen und Bächen unterwegs.

Nach einer ungewollt langen Pause geht es für die Keiler Kids nach den Lockerungen der Corona-Regeln, aber natürlich unter Wahrung der vorgegebenen Gebote, endlich wieder los mit dem Training in der freien Natur rund um Hörden. Beim ersten Zusammentreffen nach der langen Zeit ohne Schlamm, Pfützen und Bäche konnte man dem anwesenden Keiler-Nachwuchs richtig anmerken, wie sehr das gemeinsame Training gefehlt hat.

Die Trainingseinheiten, die vom Betreuerteam um Christian Irmer vorbereitet werden, sind hauptsächlich auf Spiel und Spaß ausgelegt. Aber auch Kraft und Ausdauer im Zusammenhang mit dem praktischen Auseinandersetzen in der Natur wird vermittelt. Zudem wird bei den verschiedenen Aktionen an der frischen Luft der dazugehörige Teamgeist geweckt, beim gegenseitigen Helfen steht der Teamgedanke im Fokus.

Ab sofort sind die kleinen Keiler wieder jeden Donnerstag in ihrem Revier rund um Hörden unterwegs. Mitmachen kann jeder kleine Keiler zwischen 8 und 15 Jahren, egal ob Junge oder Mädchen. Mitbringen sollten die Kinder und Jugendlichen grundsätzlich strapazierfähige Sportbekleidung, Wechselsachen und eine wasserfeste Tasche oder Tüte, um die schmutzigen Sachen im Anschluss gut wieder nach Hause mitnehmen zu können. Treffpunkt ist immer um 17.30 Uhr an der Mehrzweckhalle in Hörden.

Weitere Informationen gibt es bei Jugendbetreuer Christian Irmer, Telefon 05584/999544.