Die Stempeljagd des MTV Förste sorgt für Bewegung

Genau 113 Stempelkarten mit mindestens 17 Stempeln wurden beim Vereinsheim des MTV Förste abgegeben. Das ist das erfreuliche Ergebnis der ausgeschriebenen Aktion „Wandern und Stempeln für Kids“. Die vielen positiven Rückmeldungen in persönlichen Gesprächen, den sozialen Medien, auf den Stempelkarten oder in beigefügten Briefen haben die Verantwortlichen des MTV Förste sehr gefreut.

Viele Einwohner aus den Ortschaften Förste, Nienstedt, Eisdorf und auch aus weiter entfernteren Gemeinden haben zusammen mit ihren Kindern das Angebot des MTV wahrgenommen, die umliegende Landschaft erkundet und die Stempelstellen aufgesucht. Dabei wurden Plätze wie die Ernst-Biermann Bank, die Jagdhütte am Westerhöfer Wald, die Kalkröse oder die Stromschnellen an der Söse entdeckt, die vielen vorher nicht bekannt waren. Der sportliche Aspekt kam auch nicht zu kurz, auf den fünf ausgeschriebenen Strecken mussten insgesamt mehr als 33 km zurückgelegt werden. Das ist schon eine tolle Leistung für Jung und Alt.

Das ausgelobte kleine Präsent und eine Urkunde für die erfolgreichen Stempel-Kids wird in Kürze von den Verantwortlichen des Vereins an die Kinder übergeben. Aufgrund des großen Erfolgs plant der MTV, in den nächsten Wochen eine Stempelwanderung mit Heimatquiz zu starten.