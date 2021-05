Mitmacher bei Hannover Marathon sammeln 247.141 Kilometer

Kaum zu bändigen waren die Mitmacher der an das eigentliche Austragungsdatum geknüpften virtuellen #beatthedate-Version des diesjährigen HAJ Hannover Marathon. Sage und schreibe 247.141,6 Kilometer sammelten die 3.000 Aktiven im 30-tägigen Aktionszeitraum beim „Lauf für die gemeinsame Zukunft“ und übertrafen die anvisierten 180.421 Kilometer um fast 67.000 Kilometer.

„Das macht uns wirklich sehr stolz und glücklich“, freute sich Marathon-Chefin Stefanie Eichel vom Veranstalter Eichel Event: „Wir haben ein sagenhaft positives Feedback für diese Aktion erhalten und konnten offenbar für eine starke Laufmotivation bei allen Mitmachern sorgen. Es war einfach großartig, zu beobachten, wie die Kilometerzahl von Tag zu Tag gepusht wurde. Dieser Zuspruch stärkt zudem alle Mitwirkenden, unsere vielen Helfenden, Rahmenprogrammakteure und auch Partner, Supporter, Dienstleister und auch uns – das gibt viel Kraft und Mut für die notwendige Ausdauer!“

Mottotage sorgen für Abwechslung

Gelaufen wurde nicht nur im gesamten Bundesgebiet, sondern unter anderem auch in Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Irland bis hin nach Kanada und sogar Kenia. Für besonderen Ansporn sorgten zudem vier Mottotage, an denen sich viele Läuferinnen und Läufer verkleidet auf den Weg machten.

„Wir haben mit #stayathome im Vorjahr und #beatthedate in diesem Jahr zwei überaus erfolgreiche Formate kreiert, die die große Marathon-Familie trotz der beiden Ausfälle des echten Marathon noch weiter zusammengeschweißt hat“, erklärte Marathon-Pressesprecher Michael Kramer: „Die Resonanz war einmalig, aber trotzdem soll es das gewesen sein. Im nächsten Jahr, am 3. April, wollen wir dann endlich alle zusammen das 30. Jubiläum des HAJ Hannover Marathon real auf und an den Straßen Hannovers feiern.“