Original-Trikots der BG Göttingen werden versteigert

Für die BG Göttingen ist die besondere Saison 2020/21 in der Basketball Bundesliga-Saison am vergangenen Wochenende beim Top Four um den MagentaSport BBL-Pokal zu Ende gegangen. Und das Team um BG-Headcoach Roel Moors kann mit dem zwölften Tabellenplatz und dem Erreichen des Pokal-Halbfinales mehr als zufrieden sein. Der größte Wermutstropfen war das Fehlen der Fans in den Arenen.

Weil die Veilchen die Unterstützung ihrer Anhänger jedoch immer spüren konnten, versteigert die BG die originalen lila Heimtrikots mit Unterschrift der Spieler wie schon in der vergangenen Saison online. Die Versteigerung startet ab sofort über den Online-Fanshop der BG Göttingen und läuft bis Anfang Juni. Für alle Trikots können jetzt schon Gebote abgegeben werden, die Auktionen laufen aber nach und nach aus.

Schnell sein müssen Fans beim Trikot von Topscorer Rihards Lomazs. Auf das Jersey des Letten kann nur noch bis Sonntag um 20 Uhr geboten werden, dann steht der neue Besitzer fest. Um mitbieten zu können, müssen Anhänger sich im Online-Fanshop anmelden. Die Erlöse fließen in die Nachwuchsförderung der Veilchen.

Alle Infos unter www.shop.bggoettingen.de und dem Punkt Versteigerung.