TSV Havelse spielt um den Aufstieg in die 3. Liga

Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat im Rahmen eines Umlaufverfahrens die Entscheidung getroffen, dass der TSV Havelse an den beiden Aufstiegsspielen zur 3. Liga 2021/2022 als Vertreter der Regionalliga Nord der Herren 2020/2021 teilnehmen wird. Der Gegner stammt aus der Regionalliga Bayern. Der NFV-Spielausschuss hatte zuvor bereits einstimmig beschlossen, dass ein Kandidat der Regionalliga Nord für die Entscheidungsspiele gemeldet werden soll.

Die Ermittlung dieses Kandidaten erfolgte im Wege einer alternativen Entscheidungsfindung unter behelfsmäßiger Heranziehung einer staffelinternen Quotienten-Regelung. Dabei wurden zunächst für beide Regionalliga Nord-Staffeln die jeweils quotientenstärksten Vereine, die auch eine Bewerbung für die 3. Liga abgegeben haben, ermittelt. Für die Süd-Staffel ergab dies den TSV Havelse und für die Nord-Staffel den FC Teutonia 05 Ottensen. Zwischen diesen beiden Vereinen war dann der Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zu ermitteln. Das NFV-Präsidium entschied unter Einbeziehung der beteiligten Vereine letztlich zugunsten des TSV Havelse.

Vereine stimmen für Havelse

Auch die Vereine der Regionalliga Nord hatten sich in einer schriftlichen Abfrage unabhängig davon mehrheitlich für den TSV Havelse ausgesprochen. „Wir wünschen dem TSV Havelse in den beiden Partien alles Gute und drücken fest die Daumen, dass der Aufstieg in die 3. Liga gelingt“ sagt NFV-Präsident Günter Distelrath „Das letzte Mal in dieser Konstellation durfte der Vertreter aus Bayern jubeln, dies würden wir jetzt doch gerne andersherum sehen.“ Im Jahr 2019 war der VfL Wolfsburg II unglücklich an der zweiten Mannschaft des FC Bayern München gescheitert.

Die Spiele finden am 12. und 19. Juni statt. Der TSV Havelse tritt zuerst auswärts an und spielt die zweite Partei im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion. Der Gegner der Niedersachsen muss erst noch gefunden werden. Der Bayerische Fußball-Verband ermittelt in einer Play-Off-Runde bis zum 5. Juni 2021 einen Sieger aus den drei Kandidaten Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Oberfranken Bayreuth und dem 1. FC Schweinfurt 05, der dann gegen Havelse antritt.

Die Saison in der Regionalliga Nord war Anfang November 2020 unterbrochen und im April abgebrochen worden. Anders ist die Situation in Bayern – hier wurde die im Frühjahr 2020 unterbrochene Saison 2019/20 im Herbst fortgeführt und zur Saison 2019/21 ausgeweitet. Doch auch diese konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht beendet werden.