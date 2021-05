Oscar Raßbach landet als jüngster Starter ganz vorne

Osterode. Der gerade vier Jahre alte Sportler des SFC Harz-Weser nimmt an der Online-Challenge des Winsener Stadt- und Deichlaufs teil.

Kleiner Mann ganz groß – dieses Motto gilt ganz besonders für Oscar Raßbach vom SFC Harz-Weser. Er belegte bei der Online-Challenge des Stadt- und Deichlaufs in Winsen den ersten Platz in der Altersklasse U6.

Auch im zweiten Corona-Jahr müssen wieder zahlreiche Veranstalter auf die normale Durchführung von Laufwettkämpfen verzichten. Viele machen den Teilnehmern daher das Angebot, virtuell gegen andere Läuferinnen und Läufer anzutreten. Um nach der Oster-Challenge des SFC (wir berichteten) die gute Form zu nutzen und nicht in ein „tiefes Loch“ zu fallen, nahmen Oscar Raßbach, Barbara Mellentin und Hannes Nordmann an der Winsener Challenge teil.

Raßbach ist der jüngste Teilnehmer

Dabei konnte Oscar Raßbach, der am 15. Mai seinen vierten Geburtstag feierte, in seiner Altersklasse als jüngster Teilnehmer den ersten Platz belegen. 800 Meter standen für ihn auf dem Laufplan. Auch seine Oma Barbara Mellentin kam mit einem zweiten und dritten Platz aufs Podest, sie startete in der AK W65 über 5 km und 7,5 km.

Beide hatten gemeinsam zuvor bei den je vierwöchigen virtuellen Weihnachts- und Oster-Challanges des SFC in Begleitung von Hannes Nordmann insgesamt an fünfzehn Aktivitäten teilgenommen. Nordmann selbst belegte bei der Winsener Veranstaltung ebenfalls vordere Plätze. In seiner AK M70 wurde er über 5 km Fünfter, über 7,5 km und 10 km stand jeweils ein siebter Platz auf der Urkunde.