Radtourenfahrt des MTV Förste findet coronakonform statt

Der MTV Förste wird aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr keine klassische Radtourenfahrt veranstalten können. Allerdings müssen die Rennradsportler nicht gänzlich auf erlebnisreiche Touren durch das schöne Harzvorland und über Oberharzer Bergzüge verzichten. Denn in Absprache mit dem Niedersächsischen Radsportbund bieten die Verantwortlichen des MTV Förste in diesem Jahr eine „Corona-Radtourenfahrt“ an.

Statt wie üblich mit einem Massenstarts gilt es, die Strecken individuell oder in coronakonformer Kleingruppe zu bewältigen. Zur Auswahl stehen zwei Strecken über 114 km (1.590 Höhenmeter) und 158 km (2.500 Höhenmeter). Der genaue Routenverlauf ist auf der Vereinsseite unter www.mtv-foerste.de einsehbar. Ein Link verweist zudem auf die benötigten GPS-Tourdaten. Anhand dieser Daten sind die anspruchsvollen Routen eigenverantwortlich im erlaubten Rahmen zu befahren und aufzuzeichnen.

Für die Corona-RTF gibt es keinen fixen Starttermin, die Tour muss lediglich im vorgegebenen Zeitfenster von 14 Tagen zwischen dem 22. Mai und 5. Juni absolviert werden. Was genau für die Wertungspunktegutschrift durch den Verband zu beachten ist, wird auf der Vereinshomepage ebenfalls beschrieben.