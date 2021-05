Online-Seminar des KSB zum Thema Geschlechtervielfalt

Göttingen. Das Seminar zum Thema „Ein neues Geschlecht im deutschen Recht – Auswirkungen geschlechtlicher Vielfalt im Sport“ findet am 26. Mai statt.

Der Kreissportbund Göttingen-Osterode bietet am Mittwoch, 26. Mai, ein Online-Seminar zum Thema „Ein neues Geschlecht im deutschen Recht – Auswirkungen geschlechtlicher Vielfalt im Sport“ an. Das Seminar richtet sich an Vereinsvorstände, Übungsleiter sowie Interessierte und wird über die Plattform Zoom stattfinden, geplante Zeit ist von 18 bis 20.15 Uhr. Referentin Cathrin Cronjäger wird mit Wissensgrundlagen und Fragemöglichkeiten für Einblick, Aufklärung und Denkanstöße sorgen.

In der Fortbildung wird ein erster theoretischer Anstoß zum Thema geschlechtliche Vielfalt gegeben. Neben der Vermittlung grundlegender Begriffe werden die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen im Sport thematisiert: Wie gehe ich damit um, wenn sich einer der Trainierenden oder der Trainer als Transgender definiert? Welche Unsicherheiten können auftreten – in der Sportgruppe und im Verein? Was bedeutet es, Offenheit für geschlechtliche Vielfalt im Verein zu repräsentieren mit damit eine Veränderung der Willkommenskultur des Vereins anzustoßen?

Außerdem werden die gesellschaftlichen Entwicklungen im Bereich Geschlechtervielfalt in den Blick genommen, zum Beispiel den neuen Geschlechtseintrag „divers“. Es geht auch um die zunehmende Sichtbarkeit von Menschen mit verschiedenen geschlechtlichen Geschichten und ihren Erfahrungen im Sport. Das Ziel des Lehrgangs ist, gemeinsam an Sicherheit im Umgang mit diesem Thema für den Vereins- beziehungsweise Sportgruppenkontext zu gewinnen.

Das Seminar wird mit drei Lerneinheiten für den Übungsleiter-C und Vereinsmanager-C angerechnet. Die Anmeldung erfolgt online über das Bildungsportal des LSB Niedersachsen.

Bei Fragen steht Fendina Lau, Sportreferentin Bildung des KSB, per E-Mail an fendina.lau@ksb-goettingen-osterode.de oder unter Telefon 0551/50469052 zur Verfügung.