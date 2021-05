BG Göttingen geht gegen Medi Bayreuth der Sprit aus

Die BG Göttingen hat ihren 14. Saisonsieg verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Sonntagnachmittag gegen Medi Bayreuth knapp 95:99 (56:48). Nach einem unglaublichen ersten Viertel, in dem die Veilchen 41 Punkte erzielten und zwölf Dreier trafen, konnten die Franken die Partie noch drehen. Beste BG-Werfer waren Aubrey Dawkins, der in den Schlussminuten umknickte und nicht mehr weiterspielen konnte, und Luke Nelson mit je 20 Punkten. Für Bayreuth erzielte Matthew Tiby ein Double-Double (23 Punkte, elf Rebounds).

Die Veilchen machten von jenseits der 6,75-Meter-Marke da weiter, wo sie gegen Bamberg aufgehört hatten und gingen durch vier Dreier in Folge 12:5 in Front (3.). Die Bayreuther blieben aber an der BG dran (12:8/4.). Doch die Göttinger zeigten sich weiter treffsicher von außen: Rihards Lomazs und Dawkins ließen die Dreier fünf, sechs und sieben zum 21:10 folgen (5.). Die Göttinger trafen weiter munter von außen. Lomazs, Nelson und Dawkins bauten den Vorsprung auf 36:21 aus (9.). Die ersten Veilchen-Punkte, die nicht von der Drei-Punkte-Linie kamen, erzielte Dennis Kramer zum 39:23 (10.). Zum Viertelende schraubte Nelson den Spielstand auf 41:26.

Im zweiten Abschnitt kam die BG-Offensive durch intensivere Bayreuther Verteidigung und Foulprobleme etwas ins Stocken. Nur drei Punkte (Dreier von Akeem Vargas) erzielten die Hausherren bis zur 15. Minute, während die fränkischen Gäste sich auf 44:35 herankämpften. Osvaldas Olisevicius drehte nun bei den Franken auf und brachte seine Mannschaft auf 46:41 heran (17.). Doch dann legten die Göttinger eine Schippe in der Verteidigung drauf und kamen so auch im Angriff wieder besser in Schwung. Nach einem 8:2-Lauf, den Tai Odiase zum 54:43 abschloss, nahm Korner seine nächste Auszeit (18.). In die Pause ging es mit einer 56:48-Führung.

BG fehlt die Leichtigkeit

Nach dem Seitenwechsel konterte Dawkins einen Dreier von Bastian Doreth zum 59:51 (21.). Aber bei der BG war jetzt nicht mehr die Leichtigkeit aus dem ersten Viertel da – die Moors-Truppe musste sich jeden Punkt hart erkämpfen. Die Bayreuther witterten ihre Chance, zwei Dreier von Tiby brachten die Franken auf 64:61 heran (25.). Wiederum Tiby glich die Partie aus (68:68/27.), Olisevicius besorgte kurz darauf die erste Bayreuther-Führung seit der ersten Minute (68:71/27.). Die BG fand nun kein Mittel mehr gegen die entfesselt aufspielenden Gäste und lag vor dem Schlussviertel 72:77 zurück.

Gleich zu Beginn des letzten Abschnitts brachte Dawkins die Gastgeber auf 75:77 heran (31.). Doch die Göttinger schafften es nicht, das Korner-Team am Punkten zu hindern. Deishuan Booker hielt die BG mit einem Vier-Punkte-Spiel in der Partie (79:81/32.), aber Bayreuth zog wieder auf 79:88 weg (35.). Die BG startete dann eine Aufholjagd. Einen 11:2-Lauf schloss Nelson mit zwei Freiwürfen zum 90:90-Ausgleich ab (38.). Nachdem Lomazs in der 39. Minuten zum 94:95 getroffen hatte, vergaben die Veilchen die Chance, in Führung zu gehen. Bei noch sieben verbleibenden Sekunden mussten sie den Gegner dann an die Freiwurflinie schicken, wo dieser sich keine Blöße gab. Tiby behielt die Nerven und sicherte Bayreuth den Sieg.

Enttäuscht ob der Niederlage zeigte sich BG-Headcoach Moors: „Manche wollten heute ein Allstar Game spielen, aber in der BBL gewinnt man kein Spiel nur über die Offensive. Man muss auch defensiv etwas präsent sein. Das waren wir heute nicht. Das erste Viertel war kein Geschenk. Wenn man alles trifft – damit sind wir nicht gut umgegangen und haben auch nicht aggressiv genug gespielt. Es ist sehr frustrierend, ein Spiel so zu verlieren.“

BBL-Abschluss in Oldenburg

Während alle anderen BBL-Teams bereits am Sonntag ihr letztes Spiel absolvierten, müssen die BG und die EWE Baskets Oldenburg am heutigen Dienstag zum Nachholspiel des 31. Spieltages noch einmal ran. Die Begegnung hat durchaus noch tabellarische Relevanz. Die Oldenburger müssen ab 19 Uhr in heimischer Halle gewinnen, um Rang drei abzusichern, bei einer Niederlage würden sie bis auf Platz fünf abrutschen. Für die BG geht es ebenfalls um die Platzierung: Elfter oder Zwölfter sind die Optionen.

Über einen Oldenburger Spieler kann man nur stauen: Der 38-jährige Rickey Paulding ist in seiner 14. Saison bei den Baskets Topscorer seiner Mannschaft. 15,6 Punkte erzielt der US-Forward im Schnitt pro Partie. Ebenfalls zweistellig punkten US-Guard Keith Hornsby (15,1 Zähler/52 Prozent Dreier-Trefferquote) und der österreichische Center Rasid Mahalbasic (11,6), der zudem die meisten Rebounds seines Teams holt (6,3).