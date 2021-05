Vorbereitungen für Great Barrier Run laufen auf Hochtouren

Göttingen. Der Hindernislauf in Göttingen soll nach der coronabedingten Pause in 2020 im September endlich wieder stattfinden. Noch gilt ein Frühbucherrabatt.

Die Vorbereitungen auf den Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen am 18. September laufen auch in Pandemie-Zeiten auf Hochtouren. Der Great Barrier Run ist der teilnehmerstärkste Hindernislauf Südniedersachsens und eine der spektakulärsten Sportveranstaltungen in Mitteldeutschland.

„Wir haben uns gefragt, ob man sich in der aktuellen Situation auch gemeinschaftlich auf den Great Barrier Run 2021 vorbereiten kann? Unsere Antwort war: Selbstverständlich“, so Projektleiter Lukas Dannenberg zur Aktion. „Wir suchen die WG BR“, also die Wohngemeinschaft, die sich auf den GBR (Abkürzung für Great Barrier Run) vorbereitet. Die aktuellen Auflagen lassen es nicht zu, dass man sich mit mehreren, anderen Haushalten zum Sporttreiben trifft. Dabei sitzen die potenziellen Sportpartner bereits im eigenen Haushalt, zum Beispiel in der eigenen WG.

Eine WG steht bereits fest

„Auf unseren Sozialen Medien haben wir einen deutschlandweiten Aufruf gestartet“, berichtet Dannenberg. Gesucht wurden Wohngemeinschaften, die Lust haben, beim Great Barrier Run kostenlos teilzunehmen und dafür ihre Vorbereitungen auf den Lauf mit der Community zu teilen. Diese können dabei sehr vielfältig sein zum Beispiel Fitness-Übungen im Wohnzimmer, Joggen gehen, Motivationsübungen, gesundes Kochen oder Outdoor-Aktivitäten. „Mit der WG Sieben und Eins aus Köln steht eine von drei möglichen WGs bereits fest, die wir in den nächsten Monaten begleiten dürfen und so ihre Vorbereitungen regelmäßig in unserer Instagramstory teilen“, so Dannenberg weiter.

Wer wissen möchte wer sich hinter der WG aus Köln verbirgt, kann dies auf den Social Media-Kanälen des Great Barrier Run nachlesen. „Zwei weitere WGs aus Göttingen oder der Region haben noch die Möglichkeit, bei diesem Projekt mitzumachen. Hierfür kann man sich gerne jederzeit direkt an uns wenden“, ruft Dannenberg zum Mitmachen auf.

Frühbucherphase läuft noch

Für alle anderen läuft noch bis zum 16. Mai die rabattierte Frühbucherphase. Besondere Angebote warten dabei auf Sportler, die sich als Team gemeinsam anmelden – schließlich macht ein Hindernislauf wie der Great Barrier Run in der Gruppe am meisten Spaß.

„Wir wissen natürlich um die besonderen Zeiten, aber wir freuen uns sehr über alle Teilnehmenden, die sich bereits jetzt für eine Teilnahme entscheiden. Ein finanzielles Risiko besteht für die Aktiven nicht, denn wenn es zu einer erneuten Verschiebung kommen sollte, bekommen die Angemeldeten ihr Startgeld ohne Abzüge erstattet. So haben wir das bereits 2020 gehandhabt und werden es weiterhin tun“, erklärt Dannenberg das Prozedere. „Wir schauen optimistisch in den September und freuen uns wahnsinnig darauf, dass wir dann alle wieder hoffentlich zusammen an der frischen Luft Sport treiben dürfen“, blickt der Projektleiter optimistisch in die Zukunft.

Alle Details zur Anmeldung für den Lauf September gibt es unter www.great-barrier-run.de.