Zu viele Ballverluste bringen BG Göttingen um Auswärtssieg

Die BG Göttingen hat den ersten Sieg nach ihrer Quarantäne knapp verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Dienstagabend bei den Hamburg Towers 91:93 (40:49). Die Hanseaten lagen ab der 13. Minute durchgängig in Front lagen, dann drehte die BG in der Schlussphase auf und ging angeführt vom starken Topscorer Rihards Lomazs (26 Punkte) in der 39. Minute wieder in Führung. Am Ende hatten die Hamburger ein bisschen mehr Glück – zudem waren 22 Göttinger Ballverluste eine zu hohe Hypothek. Für Hamburg traf T. J. Shorts am häufigsten (24 Zähler). Bei den Veilchen waren auch Harper Kamp (19), Arkeem Vargas (12) und Mathis Mönninghoff (10) im zweistelligen Bereich erfolgreich.

Der Start ins Spiel war nichts für Basketball-Feinschmecker. Weder die Veilchen, noch die Hamburger schafften es, den Korb aus dem Feld zu treffen und punkteten lediglich von der Freiwurflinie (3:5/3.). Die Hanseaten fanden zuerst ihre Treffsicherheit wieder und zogen etwas davon (3:10/4.). Vier Minuten dauerte es, bis die Göttinger ihren ersten Feldkorb erzielten – Lomazs traf zum 5:10 (4.). Die BG brauchte aber noch ein wenig Zeit, um Offensiv besser ins Spiel zu kommen (12:21/8.). Doch die Gäste steigerten sich und beendeten das Viertel mit einem 8:0-Lauf zum 21:21.

Göttinger gehen in Führung

Ins zweite Viertel starteten die Veilchen mit einem 8:2-Lauf, den BG-Kapitän Akeem Vargas zum 29:23 abschloss (12.). Die Towers waren aber nur kurz konsterniert und antworteten mit einem 0:14-Lauf zum 29:35 (14.). Vor allem mit leichten Ballverlusten machten sich die Moors-Truppe das Leben schwer. Immer wenn sie sich an die Hamburger herangekämpft hatte, machten Turnover die Hoffnung wieder zunichte (37:47/19). So gingen die Gäste mit einem 40:49-Rückstand in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Hanseaten ihre Führung Stück für Stück aus (57:44/24.). Aber die Veilchen kämpften und blieben in der Partie. Nach einem Lomazs-Dreier verkürzte Aubrey Dawkins spektakulär auf 51:59 (26.) – der nächste Distanztreffer des Letten sorgte für das 56:63 (28.). Mit vier Punkten in Folge brachte Dennis Kramer seine Mannschaft sogar auf 60:65 heran, aber erneut waren es die Ballverluste, die dafür sorgten, dass der Rückstand wieder auf zehn Punkte anwuchs (63:73/40.).

Veilchen kämpfen sich heran

Zu Beginn des Schlussviertels bauten die bereits für die Playoffs qualifizierten Towers ihren Vorsprung auf 68:81 aus (33.). Moors rief sein Team in einer Auszeit zusammen, die wirkte. Harper Kamp und Kramer verkürzten auf 72:81 (35.). Dann drehte Lomazs auf. Der Lette traf in drei Minuten vier Dreier und brachte die Veilchen durch einen 14:6-Lauf auf 86:87 heran (38.). Kamp erzielte die erste Führung seit der 13. Minute (88:87/39.) und traf auch zwei Freiwürfe zum 90:89. Dann aber verpassten es die Göttinger, die Partie komplett zu ihren Gunsten zu drehen. Shorts nutzte einen Ballverlust zum 90:91 mit 40 Sekunden auf der Uhr. Kamp traf in der Folge nur einen Freiwurf, so dass Shorts mit einer Sekunde Restzeit den Gamewinner versenkte.

„Ich glaube, wir hatten heute unsere Chancen gegen ein sehr gutes und aggressives Hamburger Team. Wir haben aber zu viele Fehler gemacht, hatten 22 Ballverluste, und Hamburg hatte nur fünf. Das hat das Spiel entschieden“, so Moors, der dennoch auch Positives mitnahm: „Aus der Quarantäne herauszukommen und hier heute so aufzulaufen, spricht für die mentale Stärke des Teams. Die Spieler haben keine Ausreden gesucht und versucht alle Energie, das sie haben, ins Spiel zu bringen.“