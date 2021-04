Co-Trainer Thomas Crab verlässt BG Göttingen nach der Saison

Die BG Göttingen ist auf der Suche nach einem neuen Assistenztrainer. Thomas Crab, derzeitiger Co-Trainer von BG-Headcoach Roel Moors, wird den Basketball-Bundesligisten nach dieser Saison auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich habe diese Entscheidung schweren Herzens getroffen, aber sie hat familiäre Gründe“, sagt der Belgier. „Ich bedanke mich bei Roel für die gemeinsame Zeit und auch bei der großartigen Göttinger Organisation. Ich wünsche ihm und dem Club alles Gute.“ Crab war vergangenen Sommer aus Bamberg in die Universitätsstadt an der Leine gewechselt und insgesamt fünf Jahre der Assistent von Moors.

„Ich kann Thomas‘ Entscheidung nachvollziehen, auch wenn ich gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet hätte. Ich konnte mich in den vergangenen fünf Jahren immer hundertprozentig auf ihn verlassen“, sagt der Veilchen-Cheftrainer. „Für seine weitere berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste.“ Moors hat mit der Suche nach einem neuen Co-Trainer für seinen Stab bereits begonnen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

BG-Spiele neu terminiert

Die Basketball Bundesliga hat die beiden aufgrund der Göttinger Quarantäne ausgefallen Spiele der Veilchen neu terminiert. Das Team von BG-Headcoach Roel Moors tritt am Freitag, 7. Mai, ab 19 Uhr bei Brose Bamberg an. Bei den EWE Baskets Oldenburg sind die Veilchen am Dienstag, 11. Mai, ab 19 Uhr zu Gast in der EWE Arena – und damit zwei Tage nach dem ursprünglich von der BBL angepeilten Ende der Hauptrunde.

Vor dem Final Four-Turnier in München waren bei den Südniedersachsen zwei Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Neben dem Pokalturnier, das inzwischen einen neuen Termin gefunden hat, waren in der Folge auch die BBL-Partien der Göttinger abgesagt worden. Sollten die BG-Spieler nach Ablauf der Quarantäne am Freitag negativ getestet werden, steht hingegen der Austragung des Heimspiels gegen den FC Bayern München am Sonntag, 2. Mai, nichts im Weg.