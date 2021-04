Fotos der Veilchen-Fans kommen kostenlos auf die LED-Bande

Momentan ruht der Ball bei der BG Göttingen – der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen plant aber natürlich schon die Zeit nach der Quarantäne. Für die letzten beiden Heimspiele der Saison 2020/21 haben sich die Veilchen als Dankeschön für die tolle Unterstützung ihrer Fans in den vergangenen Monaten eine Aktion ausgedacht: Die Veilchen-Anhänger können mit ihrem Foto einen kostenlosen Platz auf der LED-Bande in der Sparkassen-Arena buchen.

Die BG benötigt dazu nur ein hochformatiges Porträt-Foto, am besten im Fan-Outfit, mit neutralem Hintergrund. Eine Aufnahme mit dem Handy ist ausreichend. Die Fotos laufen dann während der Heimspiele gegen den FC Bayern München (2. Mai) und Medi Bayreuth (9. Mai) auf der Bande am Spielfeldrand. Die digitalen Bilder sollten bis Mittwoch, 28. April, an per E-Mail an ticketing@bggoettingen.de gesendet werden.

Für beide Partien gibt es ab sofort auch wieder Geisterspieltickets zu kaufen. Die Karten sind als Print@Home-Variante im Online-Ticketshop erhältlich. Die Tickets können Fans wie schon bei den Begegnungen zuvor in fünf verschiedenen Kategorien buchen. Letztmalig können auch Plätze im „Papplikum“ geordert werden. Die BG stellt die Figur für die gebuchten Partien dann auf. Anhänger, die noch keine Pappfigur bestellt haben, können dies bei der Buchung ihres Tickets erledigen. Die Pappfiguren werden am Ende der Saison vom Team signiert und können später vom Besitzer in der BG-Geschäftsstelle abgeholt werden.

Alle Infos zur Foto-Aktion, dem Papplikum und den Geistertickets gibt online unter www.bggoettingen.de.