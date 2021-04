NFV-Pokal wird mit Viertelfinale-Spielen fortgesetzt

Der Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst und Drittligist SV Meppen ermitteln am 30. April den dritten Halbfinalisten im Krombacher Niedersachsenpokal „3. Liga & Regionalliga“. Der Anstoß im städtischen Stadion an der Delmenhorster Düsternortstraße ist um 16.30 Uhr. Der Sieger trifft auswärts auf den Gewinner der Partie der noch nicht terminierten letzten Viertelfinalbegegnung zwischen den Regionalligisten VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh II. Dies ergab die Auslosung in der NFV-Zentrale.

Vorgenommen wurde sie unter der Aufsicht von Jürgen Stebani (Vorsitzender des NFV-Verbandsspielausschusses) und Hartmut Jäkel (Mitglied des Verbandsspielausschusses) von Niklas Schumann, der derzeit beim Niedersächsischen Fußballverband während seines Sportmanagement-Studiums ein dreimonatiges Pflichtpraktikum absolviert. Im zweiten Halbfinale treffen die beiden bereits für die Runde der letzten vier qualifizierten Teams vom VfV Borussia 06 Hildesheim und der SV Drochtersen/Assel aufeinander, wobei die Domstädter durch das Los das Heimrecht erhielten. Wann die beiden Halbfinalspiele stattfinden, ist noch offen.

Hoffen auf Endspiel am 29. Mai

„Ich hoffe, dass wir die Endspielteilnehmer bis zum 29. Mai ermitteln können, da für dieses Datum der Finaltag der Amateure vorgesehen ist, für den Niedersachsen in diesem Jahr das Finale im Wettbewerbsstrang der Viert- und Drittligisten melden wird“, sagt Stebani. Am Finaltag der Amateure überträgt die ARD seit 2016 alle Pokalendspiele der 21 DFB-Landesverbände in einer großen Livekonferenz.

Ebenfalls offen ist, wie es in der Konkurrenz der Amateure weitergehen wird. „Hier stehen noch drei Begegnungen des Achtelfinales aus, so dass derzeit noch elf Mannschaften im Rennen sind. Das einzig Gute ist, dass wir in diesem Wettbewerb nicht an einen Termin wie dem des Finaltages der Amateure gebunden sind und deshalb mit den Spielen auch noch in den Juni hineingehen können“, erläutert Stebani.

In der Regionalliga Nord war, genau wie in den Ligen des NFV, die Fußballsaison abgebrochen worden. Den Regionalligisten ist aber, da sie im Profibereich eingeordnet werden, zumindest der Trainingsbetrieb erlaubt.