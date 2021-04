Abbruch der Regionalligen im Norden beschlossen

Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat sich in einer Videokonferenz für eine Beendigung der Spielzeit 2020/2021 ausgesprochen. Der erneute Abbruch einer Saison durch die Corona-Pandemie betrifft alle sechs Regionalligen im Bereich des Norddeutschen Fußball-Verbands – neben der Regionalliga Nord der Herren auch die Regionalliga der Frauen sowie die Ligen im Nachwuchsbereich.

Eine Fortführung der Saison scheint nach Ermessen des Präsidiums und der spielleitenden Ausschüsse nicht mehr denkbar. Zudem hatten sich in den vergangenen Wochen bereits die meisten Vereine der sechs Ligen in diversen Videokonferenzen für einen Abbruch der Spielzeit ausgesprochen.

„Entscheidung war alternativlos“

„Uns tut es in der Seele weh, dass das, was uns antreibt – das Fußballspielen, schon wieder für einen so langen Zeitraum nicht möglich ist,“ bedauert NFV-Präsident Günter Distelrath. „Aber die Entscheidung für einen Abbruch war alternativlos. Es hat unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen einfach keine Perspektive mehr für eine Fortführung der Spielzeit gegeben.“

Die Modalitäten des Abbruchs werden in den kommenden Tagen finalisiert und durch ein Votum des NFV-Präsidiums entschieden. Zu klären sind unter anderem die Fragen, ob in den Ligen Aufsteiger benannt werden und ob auf Absteiger verzichtet wird.