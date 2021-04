Nach positiven Tests: Veilchen müssen 14 Tage in Quarantäne

Das Göttinger Gesundheitsamt hat für die BG Göttingen eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Grund dafür sind zwei positive PCR-Tests auf das Coronavirus bei Spielern der Südniedersachsen vor dem Top Four um den BBL-Pokal am Freitagabend und Samstagvormittag (wir berichteten). Die beiden betroffenen Spieler waren nach den positiven Testergebnissen sofort isoliert worden. Dennoch stufte das Gesundheitsamt sämtliche Teammitglieder, die mit in München waren, als enge Kontaktpersonen ein.

„Wir bedanken uns für die vielen aufmunternden Nachrichten und die vielen Genesungswünsche aus der gesamten Basketball-Gemeinschaft. Wir wissen das sehr zu schätzen, da diese Solidarität im Profi-Geschäft nicht selbstverständlich ist“, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Unsere medizinische Abteilung kümmert sich intensiv um die beiden infizierten Spieler. Einer von ihnen hat stärkere Symptome, der andere nur leichte.“

Mindestens zwei Spiele betroffen

Meinertshagen wird nun entsprechend der Spielordnung die Verlegung der BBL-Spiele gegen Brose Bamberg (25. April) und die EWE Baskets Oldenburg (29. April) beantragen. Nach momentanem Stand kann die Partie gegen den FC Bayern München voraussichtlich wie terminiert am 2. Mai in der Sparkassen-Arena ausgetragen werden. Wann die beiden anderen Begegnungen nachgeholt werden, ist völlig offen, zumal der Terminplan am Saisonende eng gestrickt ist.

Das letzte Vorrundenspiel der Veilchen steht eigentlich am 9. Mai auf dem Programm, die Begegnung gegen Medi Bayreuth wurde von der Basketball Bundesliga bereits im Vorfeld des Final Four um einen Tag nach hinten verschoben. Zuvor müssen die Göttinger zudem unter der Woche am 4. Mai bei den Hamburg Towers antreten. Neben den Ligaspielen soll zudem auch noch das Final Four ausgetragen werden – das hatte die BBL zuletzt klar kommuniziert.