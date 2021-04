Top Four wird nach positiven Coronatests bei der BG abgesagt

Der Worst Case ist eingetreten: Die Basketball-Bundesliga hat das komplette Top Four-Turnier um den BBL-Pokal, das am Samstag und Sonntag im Audi Dome München stattfinden sollte, kurz vor dem ersten Halbfinale abgesagt. Grund sind zwei positive PCR-Tests auf das Coronavirus bei Spielern der BG Göttingen, die Teil der regelmäßigen und vorgeschriebenen Testungen gemäß des Protokolls der Liga sind. Die PCR-Tests waren am Freitagabend und Samstagvormittag nach der Ankunft der Veilchen im Teamhotel in München durchgeführt worden. Alle PCR-Tests, die vor der Abreise am Donnerstag in Göttingen durchgeführt worden waren, waren negativ.

Die betroffenen Spieler der Göttinger wurden sofort isoliert. Nachdem der erste positive Test am Freitagabend aufgetreten war und nach Rücksprache mit dem Münchener Gesundheitsamt bestand noch die Chance, dass das Pokal-Halbfinale gegen Alba Berlin wie geplant ausgetragen werden kann. Erst als beim vom Gesundheitsamt angeordneten Test am Samstagvormittag ein weiterer positiver Fall auftrat, entschied dieses, dass die BG nicht spielen darf.

Teams waren bereits in der Halle

„Wir wussten natürlich, dass das als Super-GAU passieren kann“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. „Man testet engmaschig, und dann war es total klar, dass es auch positive Fälle geben kann. Wir hätten das nicht einen Stunde vor dem Start gebraucht, aber so war es jetzt.“ Die Göttinger hätten am Samstagabend im zweiten Spiel des Tages gegen die Double-Sieger aus Berlin antreten sollen. Die erste Partie sollten am Nachmittag der FC Bayern München und Ratiopharm Ulm bestreiten. Beide Teams waren bereits in der Halle, als die Absage durch die BBL bekannt gegeben wurde. „In erster Linie wünschen wir jetzt den betroffenen Personen, dass es ihnen gut geht und sie bald wieder gesund sind“, sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic in einer ersten Stellungnahme.

Dr. Florian Kainzinger ist verantwortlich für das Gesundheits- und Hygiene-Konzept bei dem BBL-Pokal-Turnier. „Wir haben die Spieler isoliert. Wir haben dann die gesamte Kontaktsituation aufgezeichnet“, so Kainzinger zum Vorgehen nach dem ersten positiven Test bei der BG. Danach habe man sich in vielen Gesprächen mit dem Gesundheitsamt München abgestimmt. Alle Göttinger Spieler seien „noch zweimal getestet worden. Dabei wurde eine zusätzliche Person identifiziert.“ Das Gesundheitsamt habe dann zurecht entschieden, dass es eine unklare Situation gäbe, erläuterte Kainzinger: „Da man nicht mehr wusste, wie die Infektionskette innerhalb der Mannschaft aussieht.“ Ein wichtiger Punkt dabei: Die Veilchen waren am Donnerstag acht Stunden lang gemeinsam mit dem Bus angereist.

Enttäuschte Veilchen

„Wir hatten uns sehr auf das Pokal-Turnier gefreut. Umso mehr sind wir enttäuscht, dass wir nun der Grund dafür sind, dass es nicht wie geplant stattfinden kann. Alle unsere Spieler, Trainer und Teammitglieder haben sich nachweislich an alle Sicherheits- und Hygienevorschriften gehalten, aber ein Restrisiko bleibt“, berichtete BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Liga, beim FC Bayern München und bei Dr. Florian Kainzinger für die großartige Organisation und Unterstützung vor Ort.“

Meinertshagen hatte für die Veilchen nach dem zweiten positiven Test eine Spielverlegung beantragt, dies ist ausdrücklich in der BBL-Spielordnung so vorgesehen. Diesem Antrag wurde von der Liga stattgegeben. „Es stand für uns außer Frage, dass wir eine Verlegung beantragen“, erklärte Meinertshagen. „Das müssen wir, weil viele Gelder, Sponsoren und Werbung, daran hängen.“

Top Four wird verschoben

Damit war das gemäß Ausschreibung vorgesehene Format zweier Halbfinal-Partien und einer Finalpartie an einem Wochenende nicht mehr möglich. Die Liga entschied daher folgerichtig, das Top Four abzusetzen und auf einen späteren Zeitpunkt innerhalb des Rahmenspielplans 2020/21 zu verschieben. „Wir haben noch zwei Monate Zeit und werden versuchen, das Top Four so durchzuführen, wie es geplant war“, sagte Holz. „Mit allen Teams an einem Wochenende und an einem Ort, der weiterhin München heißt.“

Das Göttinger Team machte sich am Samstag mit dem Teambus wieder auf dem Weg zurück in die Leinestadt, da für die am gleichen Tag negativ getesteten Teammitglieder kein Ansteckungsrisiko bestand. Die positiv getesteten Spieler werden separat zurück nach Göttingen reisen. Wie es für die Veilchen in der Folge weitergeht, steht noch nicht fest. Die BG muss abwarten, was das Göttinger Gesundheitsamt abschließend entscheidet.