Home-Challenge statt gemeinsamen Hannover-Marathon

Die Absage war schmerzlich, aber unvermeidlich. Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Jubiläumsauflage des HAJ Hannover Marathon im Vorjahr, musste auch der diesjährige Neustart frühzeitig abgesagt werden. Am 18. April sollte das größte Sportevent Niedersachsens ursprünglich steigen. Doch „Aufgeben ist keine Option“, erklärte Stefanie Eichel vom Veranstalter: „Wir haben eine überaus treue Lauffamilie hinter uns und werden gemeinsam mental und aktiv den Zeitraum bis zum jetzt geplanten 30. Marathon in Hannover am 3. April 2022 überbrücken und die Motivation erhalten.“

Nach dem #stayathome-Format 2020, bei dem sich im Vorjahr weltweit über 10.000 Aktive virtuell am Hannover Marathon beteiligten, haben die Verantwortlichen nun für dieses Jahr eine neue ambitionierte Idee an den Start gebracht. Vom 18. April (18.04.21) an werden 30 Tage lang aktiv gelaufene Kilometer gesammelt, um am Ende gemeinsam und unter dem Motto #beatthedate die Marke von 180.421 Kilometern zu knacken.

„Eine 30-Tage Challenge, die den Hannover Marathon einen Monat lang mental in den Vordergrund rückt, die Treue belohnt, neue Anreize bietet und uns gemeinsam in der trüben Zeit eine große Portion Wertschätzung spüren lässt“, so Eichel: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir dieses Ziel im Team mit unseren vielen Mitmachern knacken werden.“

Der Clou: Alle Mitmacher werden ihren Namen am 3. April 2022 beim 30. HAJ Hannover Marathon als Supporter unter dem Motto „ohne Euch läuft nix!“ auf der Streckenbande wiederfinden. „Wir laufen alleinsam und doch gemeinsam in unsere Zukunft und wissen, dass wir dabei auf die Treue, die Unterstützung und das Vertrauen unserer Aktiven setzen können“, verspricht Eichel. „Zusammen rocken wir die 180.421 Kilometer.“

Wer dabei sein möchte, kann sich unter www.marathon-hannover.de anmelden und dort dann auch seine gelaufenen Kilometer hinterlegen. Jeder Teilnehmer erhält eine besondere Medaille, eine personalisierte Sonder-Startnummer und eine persönliche Urkunde zum Download.