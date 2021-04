BG Göttingen macht den Klassenerhalt frühzeitig perfekt

Weißenfels. Die Veilchen siegen in der BBL beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels mit 99:85 (42:40), ausschlaggebend ist die starke Dreierquote von 63 Prozent.

Die BG Göttingen hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Top Four-Turnier um den MagentaSport BBL-Pokal am Wochenende absolviert und sich zudem frühzeitig den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors gewann am Dienstagabend beim Syntainics Mitteldeutschen BC mit 99:85 (42:40). Bester Veilchen-Werfer war Rihards Lomazs, der an seinem 25. Geburtstag 25 Punkte erzielte. Zudem verzeichneten Deishuan Booker (17 Punkte), Luke Nelson (16) und Aubrey Dawkins (14) eine zweistellige Ausbeute, während Tai Odiase mit 16 Rebounds glänzte. Für Weißenfels traf Quinton Hooker am häufigsten (26), Michal Michalak sammelte 25 Punkte.

Die Veilchen, weiterhin ohne ihren verletzten Kapitän Akeem Vargas, brauchten fast drei Minuten, um die ersten Punkte zu erzielen. Lomazs traf von außen zum 3:5 (3.). Allerdings ließen die Göttinger die nötige Intensität in der Verteidigung vermissen, sodass Liga-Topscorer Michalak auf 3:9 erhöhte (5.). Auch in der Offensive taten sich die Gäste schwer, verkürzten durch Tai Odiase aber auf 9:12 (6.). Das Team von Wölfe-Headcoach Silvano Poropat war von der BG weiterhin nicht gut zu stoppen und zog durch einen 0:8-Lauf auf 9:17 davon (7.). Doch die Moors-Truppe hielt dagegen und kam im Angriff immer besser in Schwung. Den Abschnitt beendete Deishuan Booker mit einem Dreier zum 19:23.

Göttinger erobern die Führung

Gleich zu Beginn des zweiten Viertels brachten Booker und Aubrey Dawkins ihr Team zum ersten Mal in Führung und zwangen Poropat zu einer Auszeit (25:23/11.). Im Anschluss glich Djordje Pantelic aus, doch die BG hatte ihren Offensiv-Rhythmus nun gefunden. Einen 7:0-Lauf schloss Booker zum 32:25 ab (14.). Aber immer wieder gestatteten die Göttinger den Gastgebern leichte Punkte, so dass die Weißenfelser sich wieder heranarbeiteten (32:30/15.). Die Veilchen blieben das gesamte Viertel in Führung, schafften es aber nicht, sich abzusetzen. Einen Lomazs-Dreier konterte Marko Krstanovic zum 42:40-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst eng, Hooker hielt Weißenfels beim 48:44 in Schlagdistanz. Die Südniedersachsen konnten ich aber auf ihre Offensive verlassen, die auch durch eine erneute Poropat-Auszeit nicht gestoppt werden konnte (52:44/24.). Die Gastgeber ließen ebenfalls nicht locker und kämpften sich mit kleinen Läufen immer wieder heran (55:51/27.). Doch die Veilchen hatten jedes Mal eine Antwort parat. Kurz vor Viertelende erhöhte Dennis Kramer den Vorsprung auf zehn Punkte (67:57) – vier Michalak-Zähler in Folge ließen die Wölfe vor dem Schlussabschnitt weiter hoffen (67:61).

Veilchen treffen stark von Außen

Hooker verkürzte im letzten Viertel gleich mit dem ersten Angriff auf 67:63, aber Dawkins ließ – begünstigt durch ein technisches Foul von Poropat – sechs Zähler zum 73:63 folgen (32.). Die Weißenfelser schöpften zwischendurch immer wieder Hoffnung (73:67), die von einer überragenden BG-Dreiertrefferquote aber zunichte gemacht wurde (83:71/35.). Am Ende standen bei 27 Versuchen herausragende 17 Treffer in der Statistik, ein Wert von 63 Prozent.

Doch der MBC gab sich noch nicht geschlagen, erhöhte den Druck in der Verteidigung und kämpfte sich durch einen 2:9-Lauf auf 85:80 heran (37.). Aber auch diese Hoffnung währte nicht lange: Lomazs verwandelte einen Freiwurf nach einem technischen Foul von Roko Rogic (Flopping) und traf im Anschluss einen Dreier zum 89:80 (38.). Nach einem weiteren Dreier von Luke Nelson zum 92:83 hatten die Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen und die Göttinger sicherten sich sogar noch den direkten Vergleich.

„Wir haben die letzten Spiele des MBC angeschaut. Insbesondere das Spiel in Crailsheim fand ich beeindruckend, defensiv wie offensiv. Wir waren bereit für ein schwieriges Spiel“, sagte Moors. „Das erste Viertel war sehr schwer, wir waren defensiv nicht da. Danach war es viel besser. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht immer gut gespielt. Wir haben viele schwierige Würfe getroffen, da müssen wir ehrlich sein. Ich war nicht immer zufrieden mit der Wurfauswahl, aber trotzdem war es ein guter Sieg mit einer unglaublichen Dreierquote.“ MBC-Headcoach Poropat monierte hingegen: „Wir waren zu soft, zu weich – in der Verteidigung und auch insgesamt.“